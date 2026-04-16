Băng dàn cảnh, cướp giật trong khu du lịch ở miền Tây gồm 34 người

Cần ThơCảnh sát xác định băng nhóm Huỳnh Thị Bích Thủy chuyên dàn cảnh cướp giật tài sản tại các khu du lịch, lễ hội ở miền Tây gồm 34 người, đang truy tìm 7 nghi phạm còn lại.

Công an TP Cần Thơ ngày 14/4 cho biết đã khởi tố Thủy (ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) cùng 26 đàn em (20-49 tuổi) về hành vi Cướp giật tài sản, theo Điều 171, Bộ luật Hình sự. Trong số này, 3 người được tại ngoại do nuôi con nhỏ, đang mang thai. Cơ quan điều tra đang truy tìm 7 nghi phạm còn lại (2 nữ, 5 nam).

Huỳnh Thị Bích Thủy tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Cần Thơ

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nhóm này gồm 34 người (13 nữ), phần lớn quê An Giang, do Thủy (44 tuổi) cầm đầu. Nhóm hoạt động có tổ chức, mang tính chuyên nghiệp, manh động, được phân công vai trò cụ thể.

Các thành viên thường theo dõi thông tin về sự kiện, lễ hội đông người, lợi dụng sơ hở để dàn cảnh chen lấn, xô đẩy rồi cướp giật tài sản.

Hôm 8/3, Thủy cùng các thành viên đi ôtô 29 chỗ đến Khu du lịch Liên Hoa Bảo Tháp ở xã An Ninh, TP Cần Thơ. Tại đây, nhóm tiếp cận, vây quanh một phụ nữ đang đứng ở khoảng sân trống, tạo cảnh chen lấn hỗn loạn. Khi nạn nhân loay hoay tìm cách thoát ra, một phụ nữ đứng phía sau bất ngờ giật sợi dây chuyền trên cổ.

Nạn nhân lập tức quay lại, chụp tay người phía sau nhưng không tìm thấy tài sản. Người này tỏ thái độ không liên quan khiến nạn nhân buông tay. Khoảng 20 giây sau, cả nhóm tản ra theo nhiều hướng.

Toàn bộ diễn biến được camera an ninh ghi lại, sau đó lan truyền trên mạng xã hội. Từ dữ liệu này, Công an TP Cần Thơ truy xét, bắt giữ Thủy cùng các thành viên liên quan.

7 trong số các thành viên nhóm dàn cảnh cướp giật tài sản do Thủy cầm đầu bị bắt giữ. Ảnh: Công an Cần Thơ

Công an TP Cần Thơ tiếp tục thông báo, kêu gọi người bị hại đến trình báo để phục vụ điều tra, mở rộng vụ án. Đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi tham gia lễ hội, nơi đông người; hạn chế mang theo, đeo tài sản có giá trị để tránh bị lợi dụng.

Công trình Liên Hoa Bảo Tháp được xây dựng trên diện tích hơn 4 ha, khánh thành cuối tháng 1. Tòa bảo tháp hình hoa sen là điểm nhấn, cao khoảng 68 m, đường kính 99 m, gồm 3 tầng; bên trong đặt tượng Phật Dược Sư nặng 19 tấn, cao 6,8 m.

Từ khi mở cửa, khu du lịch thu hút đông người dân và du khách. Một số phản ánh cho thấy đã xảy ra tình trạng móc túi, giật dây chuyền tại đây.

An Bình