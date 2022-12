Bản Việt nhận nhiều giải thưởng chuyển đổi số

Ngân hàng nhận liên tiếp nhiều giải thưởng uy tín từ các tổ chức trong và ngoài nước, thể hiện nỗ lực trong công cuộc chuyển đổi số, tối ưu trải nghiệm khách hàng.

Cụ thể, Ngân hàng Bản Việt đã nhận 5 giải thưởng: Ngân hàng chuyển đổi số tốt nhất do Global Banking & Finance Review bình chọn, Ngân hàng có giải pháp ngân hàng di động thân thiện với người dùng nhất do tạp chí The Global Economics trao, Ngân hàng có sáng kiến về giải pháp thanh toán và ngân hàng di động của năm tại Việt Nam từ Asia Banking & Finance - Retail Banking Awards, Ngân hàng số sáng tạo nhất do Global Business Outlook trao tặng, Ngân hàng có ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất từ tạp chí FinanceAsia Country Awards.

Đại diện ngân hàng cho biết, bằng việc được ghi nhận và trao tặng các giải thưởng này, Ngân hàng Bản Việt đã khẳng định vị trí của mình trong công cuộc chuyển đổi số, mang đến thêm nhiều trải nghiệm, tiện ích cho khách hàng.

Ông Ngô Quang Trung - Tổng giám đốc Bản Việt cũng từng nói phát triển ngân hàng số là một trong những hoạt động trọng điểm trong chiến lược kinh doanh của đơn vị.

"Song song ngân hàng truyền thống, Bản Việt tiếp tục khai thác yếu tố linh hoạt để đưa ngân hàng số phát triển, tạo dựng vị thế trở thành ngân hàng số có chỉ số sinh lời tốt và mang đến trải nghiệm tối ưu".

Kiên định bám theo mục tiêu này, Bản Việt luôn thuộc nhóm các ngân hàng tiên phong đưa các tiện ích mới đến với người dùng trên ngân hàng số. Lấy ví dụ, nhà băng hỗ trợ mở tài khoản eKYC; mở thẻ tín dụng, thẻ thanh toán online; chuyển tiền bằng VietQR, số điện thoại; thanh toán khoản vay, học phí, mua bảo hiểm sức khỏe... Bên cạnh đó, hoạt động chuyển đổi số cũng được đẩy mạnh từ bên trong để tăng hiệu quả chi phí và vận hành. Đơn vị hợp tác chặt chẽ với các công ty fintech để xây dựng các dịch vụ tài chính sâu hơn trong hoạt động cho vay, sản phẩm tiết kiệm.... Các platform số mở rộng cách tiếp cận khách hàng và phân phối sản phẩm vượt trội so với con đường truyền thống, cũng là một hướng đi của Bản Việt.

Nhờ vậy, số lượng giao dịch và giá trị giao dịch của năm sau đều tăng gấp đôi, gấp ba lần so với năm trước. 9 tháng đầu năm , số lượng và giá trị giao dịch trên kênh ngân hàng số tăng lần lượt 4 lần, 3 lần so với cùng kỳ; riêng khách hàng mới trên kênh số tăng mạnh gấp 2,5 lần.

Nhà băng còn được Công ty cổ phần thanh toán Quốc gia Việt Nam trao tặng giải thưởng "Dẫn đầu tăng trưởng giao dịch về chi tiêu thanh toán thẻ Napas", với giá trị giao dịch tăng 169% so với năm 2021. Đây là giải thưởng dành cho tổ chức thành viên dẫn đầu về tăng trưởng giao dịch chi tiêu thanh toán thẻ Napas (tại các đơn vị chấp nhận thẻ online và offline qua kênh POS, Ecommerce chiều phát hành thẻ). Bằng việc được ghi nhận này, ngân hàng cho thấy những đóng góp của mình cho hệ thống và mạng lưới thanh toán chung của quốc gia, thúc đẩy việc thanh toán không dùng tiền mặt theo định hướng của Chính phủ, Ngân hàng Nhà Nước. Theo số liệu ghi nhận đến tháng 10 năm nay, tổng số lượng thẻ Napas phát hành và tổng số lượng giao dịch qua thẻ Napas của Bản Việt đều tăng lần lượt gấp đôi so với cùng kỳ 2021.

Ông Ngô Minh Sang - Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân Bản Việt (trái) nhận giải thưởng từ đại diện Napas. Ảnh: Bản Việt

"Việc đón nhận các giải thưởng lớn ngay trong dịp kỷ niệm 30 năm lần này là vinh dự và động lực để Bản Việt tiếp tục hoàn thiện, phát triển hơn nữa hoạt động chuyển đổi số. Từ đó chúng tôi sẽ mang đến nhiều trải nghiệm cho khách hàng, tự tin bước vào tuổi 30 - vững bước tương lai", ông Ngô Quang Trung nói.

Minh Huy