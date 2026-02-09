Bán vàng không hóa đơn, giao dịch tiền mặt để giấu nghìn tỷ đồng doanh thu

Ninh BìnhNguyễn Đức Dương, chủ hiệu vàng Đức Thắng, bị cáo buộc không xuất hoá đơn, giao dịch bằng tiền mặt hoặc chuyển tiền vào tài khoản người thân để che giấu doanh thu hơn 1.500 tỷ đồng.

Ngày 9/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết vừa khởi tố, tạm giam Dương, 40 tuổi, trú tại xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình để điều tra hành vi trốn thuế.

Công an đọc lệnh khởi tố, bắt giam Nguyễn Đức Dương. Ảnh: Công an Ninh Bình

Nhà chức trách cáo buộc trong thời gian quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc, đá quý Đức Thắng, Dương nhiều lần chỉ đạo nhân viên bán cho hàng trăm khách hàng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng.

Dương còn thành lập, sử dụng nhiều hộ kinh doanh khác nhau để không kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ. Nhân viên hiệu vàng này cũng yêu cầu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản đến các tài khoản ngân hàng đứng tên nhân viên hoặc người thân của Dương mà không chuyển đến tài khoản của doanh nghiệp Đức Thắng.

Công an cũng xác định, giai đoạn từ tháng 7/2022 đến tháng 5/2024 doanh nghiệp Đức Thắng thông báo tạm nghỉ kinh doanh nhưng thực tế vẫn hoạt động, qua đó che giấu doanh thu số tiền hơn 1.500 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cáo buộc doanh nghiệp Đức Thắng đã trốn thuế hơn 2,1 tỷ đồng.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Lam Sơn