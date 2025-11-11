Bạn trai lén lút rủ người cũ vào nhà nghỉ

Có lần chúng tôi đi chơi, anh trả lời cô ấy rằng “anh bận”, không một lần nói mình đã có người yêu mới rồi, khiến họ nuôi hy vọng.

Tôi và anh yêu nhau được hai năm, cả hai đều ngoài 30 và làm việc tại Hà Nội. Anh làm kỹ thuật xây dựng, thu nhập đủ sống. Quãng thời gian ấy, chúng tôi có mối tình nhẹ nhàng, bình yên, tưởng như có thể đi đến lâu dài. Tôi từng tin rằng, sau bao đổ vỡ, mình đã gặp được người đàn ông trưởng thành và chân thành. Cho đến một ngày sự thật hé lộ, khiến tim tôi vỡ vụn. Hơn một tuần nay, tôi trấn an bản thân phải biết yêu thương mình. Có những đêm tôi ngủ rồi giật mình tỉnh giấc, nước mắt rơi không kìm được. Tôi nhận ra mình đã đặt niềm tin sai chỗ, sai người. Anh đến với tôi nhưng sau lưng vẫn lén lút nhắn tin với người cũ. Anh khiến họ chờ đợi mấy năm nay, vẫn luyến tiếc, hy vọng vào một điều gì đó mơ hồ.

Một lần đi chơi, anh bảo cầm máy gửi file tài liệu giúp anh, tôi tình cờ đọc được tin nhắn anh gửi cho người cũ. Anh nói đang độc thân, gặp khó khăn, cần một người "chữa lành bằng tình dục", rủ vào nhà nghỉ. Khoảnh khắc đó, tôi như rơi xuống vực sâu. Anh đang bên tôi, vẫn cùng tôi đi dạo, cùng nhau vào bếp nấu những bữa tối, lại nói với người khác rằng anh một mình và thiếu thốn tình cảm. Đỉnh điểm là có lần chúng tôi đi chơi, anh trả lời cô ấy rằng "anh bận", không một lần nói rằng mình đã có người yêu mới rồi, khiến họ nuôi hy vọng.

Anh bao biện rằng mình không nỡ làm tổn thương họ nên những mối tình cũ của anh không kết thúc dứt khoát. Anh để lại một cánh cửa mở, một lối thoát phòng hờ. Anh đâu biết trong tình yêu, sự mập mờ chính là vết dao cứa sâu nhất vào trái tim người phụ nữ. Tôi không trách cô gái kia, vì nếu là tôi, yêu sâu đậm, hết lòng thì tôi cũng nuôi hy vọng như thế. Tôi chỉ thấy thương cho chính mình. Sau hôm đó, tôi từ chối gặp anh và chặn hết liên lạc, anh biến mất khỏi cuộc đời tôi.

Anh từng bảo tôi: "Mình cứ sống đúng, ông trời có mắt". Nhưng tôi tự hỏi, liệu người đang lầm đường lạc lối có đủ tỉnh táo để nhìn thấy đường sáng, hay lại âm thầm gieo thêm tổn thương cho người khác? Có lúc tôi giận nhưng giờ lại thấy mình may mắn vì đã phát hiện ra điều ấy sớm khi chưa bước vào hôn nhân. Mong được các bạn chia sẻ.

Nguyệt Hằng