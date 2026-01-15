Từ bỏ bạn trai để chọn người mới, giờ không hợp tôi phải làm sao

Bạn trai mới có đủ những điều tôi cần, nhưng lại ích kỷ và hơi kiểm soát; vì vậy nhiều lúc tôi muốn chia tay.

Tôi sinh năm 33, người yêu cũ 32, quen nhau 7 năm. Anh là người hiền lành, khô khan, suy nghĩ đơn giản, luôn yêu thương và quan tâm tôi trong mọi việc. Còn tôi là cô gái mạnh mẽ, có phần bất cần, tính tình khá khó. Tôi được nhiều người để ý và theo đuổi, từng tìm hiểu vài người nhưng không ai tốt với tôi bằng anh. Vì thấy tình yêu anh dành cho tôi quá nhiều, khiến tôi yên tâm, tôi bắt đầu quen anh, dần dần cũng yêu và chấp nhận anh.

Suốt 7 năm quen nhau, tôi và anh chỉ đi xem phim đúng một lần, thỉnh thoảng mới đi dạo hoặc ăn uống vì hai đứa rất khác nhau về sở thích. Vào những ngày lễ, anh rất ít khi dẫn tôi đi chơi, thường nói là xe đông, sợ tôi mệt. Anh cũng ít nói lời yêu thương ngọt ngào hay tặng quà tôi như những cặp đôi khác. Đôi lúc tôi cũng buồn nhưng rồi lại cho qua vì thương anh. Anh không có mẹ, gia đình khó khăn; nhà chỉ có ba, anh trai và anh. Gia đình tôi khá giả, mẹ ban đầu không thích tôi quen anh. Tôi cố gắng thuyết phục rồi mẹ cũng đồng ý. Năm ngoái, anh và tôi cũng về thăm nhà dịp Tết.

Tuy nhiên, thời gian gần đây tôi cảm thấy tình cảm mình dành cho anh nhạt dần vì nhiều lý do. Nhiều lần tôi rủ anh đi chơi những nơi tôi thích hoặc đi xem phim, anh không đi. Khi tôi nói về tương lai, về việc hai đứa phải làm thế nào để có cuộc sống thoải mái hơn, tôi khuyên anh học thêm, mở rộng công việc, làm lớn hơn nữa vì anh làm nghề cắt tóc nam bình dân, thu nhập không ổn định. Anh đi đâu, làm gì cũng rất tiết kiệm, nói rằng cố gắng dành tiền để cưới tôi nên tôi cũng không suy nghĩ nhiều.

Thế nhưng trong tình yêu, anh như vậy khiến tôi không cảm thấy vui vẻ và yên tâm. Nhiều lúc tôi làm việc mệt mỏi, chỉ muốn được ở bên anh thoải mái hơn. Anh luôn nghe lời tôi, tôi làm gì hay nói gì anh cũng nghe theo. Anh sống chỉ biết cố gắng cho hiện tại, ít khi nghĩ xa như tôi, điều đó khiến tôi nhiều lúc rất buồn.

Vì sợ lòng mình thay đổi, nhất là khi có người khác đang tán tỉnh, tôi đã nói anh dịp Tết hãy sang bàn chuyện đám hỏi với gia đình tôi. Tôi không hiểu vì sao anh lại không nói ba sang, điều đó khiến tôi thật sự thất vọng. Tôi chỉ muốn anh giữ tôi hoặc ít nhất là sợ mất tôi một chút thôi, vậy mà chưa bao giờ anh thể hiện điều đó. Anh luôn nghĩ tôi yêu anh và tin chắc tôi sẽ là vợ anh, nhiều lúc anh trở nên chủ quan, ít quan tâm đến cảm xúc của tôi.

Rồi tôi cảm thấy mệt mỏi, cộng thêm sự mới mẻ từ người đàn ông đang tán tỉnh mình, quyết định chia tay bạn trai và quen người mới. Anh hơn tôi 4 tuổi, cả hai rất hiểu nhau. Anh chững chạc, biết suy nghĩ, từng trải qua nhiều mối tình, có công việc ổn định. Tôi không nghĩ anh hiểu, yêu và muốn xác định với tôi. Chúng tôi thức quen nhau được 5 tháng.

Tôi là người rất khó yêu ai. Khi yêu, tôi không dựa hoàn toàn vào cảm xúc. Tôi cần tương lai, cần người có ý chí vươn lên, biết phấn đấu cho cuộc sống, dù nghèo cũng được. Tình yêu của tôi luôn có lý trí. Gặp người mới này, tôi thấy anh có đầy đủ những điều mình cần, nhưng anh lại có phần ích kỷ và hơi kiểm soát. Vì vậy, nhiều lúc tôi cũng muốn chia tay, chẳng muốn giữ. Thế nhưng anh ấy luôn nhường nhịn, cố giữ tôi.

Tôi không hiểu suy nghĩ của bản thân hiện tại như thế nào. Mong nhận được lời khuyên của mọi người để có thể nhìn nhận lại vấn đề.

Hạnh Quyên