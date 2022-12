Bạn trai muốn dừng yêu vì chưa có gì trong tay

Tôi 29 tuổi, anh 33 tuổi, gặp anh qua một nhóm bạn chung; tôi là gái tân, có công việc ổn định.

Anh đã qua một lần đò, con ở với nhà ngoại, gia đình vợ cũ anh cũng thuộc diện khá giả. Tôi tìm hiểu lý do anh ly hôn, là do cả hai hay tranh cãi, vợ cũ còn dính vào đỏ đen. Anh theo đuổi hai năm thì tôi nhận lời sau vài lần từ chối, tôi cảm động trước sự chân thành của anh. Anh luôn quan tâm tôi và gia đình tôi, ở bên cạnh mỗi khi tôi cần. Anh nóng tính nhưng chưa bao giờ to tiếng với tôi. Anh cũng khô khan, không lãng mạn, tôi không hoàn hảo nên chấp nhận được nhau. Cuối năm nay anh đưa tôi về ra mắt gia đình, dự định là thế.

Có một khoảng thời gian tôi hỏi anh mới trả lời, khi tôi cần anh cũng không đến. Tôi bỏ qua, cứ nghĩ có lẽ đến giai đoạn chán tạm thời trong tình yêu, vẫn quan tâm anh. Một hôm chúng tôi gọi điện nói chuyện với nhau đến khuya, tôi hỏi anh có phải có chuyện gì mệt mỏi không? Anh bảo không rồi im lặng hồi lâu và nói: "Mình tạm chia tay nhau nhé em, anh chịu áp lực từ gia đình, chưa có gì trong tay và sợ đi vào vết xe đổ. Anh còn lo cho con anh, quen anh em sẽ mất thời gian, sẽ khổ. Nếu còn duyên sẽ về bên nhau, khi đó anh có gì đó trong tay rồi gia đình hai bên sẽ dễ ủng hộ hơn". Nói thêm, anh sau khi ly hôn đã rời đến thành phố nơi chúng tôi gặp nhau để lập nghiệp lại, chưa có kinh tế ổn định, chỉ có tinh thần cầu tiến và khả năng kinh doanh tốt.

Sau khi nghe anh nói vậy, tôi buồn nhiều nhưng sau rồi cũng chấp nhận. Đến thời điểm này chúng tôi chia tay hơn nửa năm, mỗi lần chạm mặt nhau anh đều cố ý né tránh tôi. Tôi cũng có vài người theo đuổi, điều kiện tốt hơn anh nhưng vẫn còn tình cảm với anh nên không muốn mở lòng với ai. Bạn bè thân thiết đa phần đều nói tôi nên tìm cho mình hạnh phúc mới thay vì chờ đợi anh hai năm như anh nói. Có phải tôi thiếu lý trí không? Thật sự tôi cảm thấy thương anh, thương cả bé con của anh. Người trong cuộc thường không sáng suốt, mọi người hãy cho tôi lời khuyên.

Hằng

