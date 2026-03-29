Bạn trai không dám để tình cũ biết chuyện chúng tôi

Tôi 20 tuổi, là du học sinh, có quen một anh. Ban đầu chỉ là tình cờ quen vì chúng tôi học cùng trường, sau một thời gian tìm hiểu chúng tôi đã yêu nhau. Qua những lần tâm sự, tôi biết trước đây anh từng du học ở một nước khác, người yêu cũ của anh vẫn ở bên đó. Lúc mới yêu, thỉnh thoảng tôi hỏi về người yêu cũ của anh. Anh đều nói đã không còn tình cảm với người cũ nữa. Anh là người đề cao sự chung thủy nên khi nghe vậy, tôi cũng tin.

Anh, người yêu cũ và bạn thân anh từng học chung một lớp. Gần đây, bạn thân anh tổ chức đám cưới. Trước đó, tôi cũng lo nếu anh về dự sẽ gặp lại người cũ. Tôi đã yêu cầu anh hứa sẽ không gặp riêng chị ấy. Anh đồng ý. Đến hôm nay, tôi đọc được tin nhắn của anh, có lẽ vì bản thân thiếu tin tưởng nên tôi mới làm vậy. Trong tin nhắn, anh nói nếu về sẽ hẹn gặp chị ấy. Hơn nữa, ngay từ khi mới yêu, anh còn dặn bạn mình không được nói với người yêu cũ rằng anh đã có tôi. Đến bây giờ, anh vẫn chưa công khai chuyện yêu tôi. Chính những điều giấu giếm đó khiến tôi cảm thấy mình giống như trong một mối quan hệ không rõ ràng.

Tôi biết mình có phần ích kỷ. Vì anh là mối tình đầu nên tôi mong mình là người đặc biệt đối với anh. Tôi không thích việc anh còn vương vấn người cũ. Tôi biết mình còn trẻ, có thể nắm thì cũng có thể buông, thế nhưng không hiểu sao nhiều lúc tôi muốn buông lại không làm được. Tôi không muốn tiếp tục sống trong cảm giác thiếu an toàn mà anh mang lại, cũng không thể dứt ra. Hiện tại, tôi không biết anh còn tình cảm với người cũ hay không. Có lẽ vì tôi nghi ngờ nên luôn cảm thấy giữa họ luôn tồn tại một điều gì đó rất đặc biệt. Tôi viết trong tâm trạng rối bời, rất mong mọi người có thể hiểu và cho lời khuyên. Chân thành cảm ơn.

Huyền Nga