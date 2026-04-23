Bạn trai kém 7 tuổi không chịu chia tay khi tôi thấy 'hết vui'

Tôi 36 tuổi, ở TP HCM, đang có một mối quan hệ với bạn nam 29 tuổi. Ngay từ đầu tôi đã nói rõ với bạn đây là mối quan hệ yêu đương có thời hạn, sẽ không có cái kết nào cho chuyện này, chỉ là lúc còn tình cảm sẽ yêu hết mình, đến một thời điểm sẽ dừng lại bởi tôi theo chủ nghĩa không kết hôn, nếu bạn đồng ý thì yêu nhau. Ban đầu bạn không đồng ý và chủ động không bước vào mối quan hệ này. Tôi tôn trọng và hai đứa xác định không liên lạc nữa. Sau đó đôi ba tuần, bạn chủ động kết nối lại, đồng ý thử cùng đi với nhau một thời gian, tôi chấp nhận.

Đi được cùng nhau 3 tháng, tôi lại bắt đầu thấy bạn có những hành động kiểm soát nhiều hơn về tình cảm cũng như thời gian, bắt đầu nói nhiều hơn về tương lai, con cái. Thật ra ở bên cạnh bạn thời gian qua, tôi rất vui và hạnh phúc, cũng muốn ở cạnh nhau thêm thời gian nữa. Thế nhưng quan điểm về hôn nhân của tôi không thay đổi, biểu hiện của bạn làm tôi sợ nếu đi nữa bạn sẽ khó dứt ra hơn.

Tôi nói ra ý định dừng lại vì lý do hết vui rồi, thấy không hợp nhau nữa. Bạn phản ứng rất gay gắt và nhất định không đồng ý, trong khi tôi đã phân tích kết quả này ngay từ đầu. Bạn bảo vậy cứ yêu tiếp vì hiện tại bạn chưa hết yêu. Tôi không dám gay gắt với bạn lúc này, cũng không còn thoải mái để tiếp tục. "Chơi với dao có ngày đứt tay", câu này đúng thật. Mong các bạn cho tôi lời khuyên, nên làm gì để tốt nhất trong tình huống này?

Ngọc Hằng