Bạn trai bị tình cũ vừa ly hôn đeo bám

Tôi và bạn trai quen nhau gần hai năm, dự định cuối năm sẽ tính chuyện cưới xin. Anh làm kỹ thuật cho một công ty xây dựng, còn tôi làm kế toán. Cuộc sống của hai đứa khá ổn định, cuối tuần về thăm gia đình hoặc đi ăn uống đơn giản. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi người yêu cũ của anh liên lạc lại.

Một hôm đang ăn tối, điện thoại anh hiện tin nhắn. Anh nói thẳng là người yêu cũ vừa nhắn tin hỏi thăm. Hai người từng yêu nhau gần bốn năm, sau đó cô ấy đi lấy chồng theo ý gia đình rồi mất liên lạc. Gần đây cô ấy ly hôn, gia đình xảy ra nhiều biến cố nên chủ động tìm lại anh.

Ban đầu chỉ là hỏi thăm công việc, sức khỏe, cuộc sống. Anh cũng nói rõ đã có người yêu và đang tính chuyện kết hôn. Tôi nghĩ nói vậy chắc cô ấy sẽ dừng lại nhưng không phải. Gần như ngày nào cô ấy cũng nhắn tin, sáng hỏi ăn sáng chưa, tối hỏi hôm nay đi làm có mệt không. Nội dung không vượt quá giới hạn, nhưng đều đặn mỗi ngày.

Có lần tôi thấy tin nhắn cô ấy nói đang rất buồn, cảm giác chông chênh sau khi ly hôn, trong gia đình lại xảy ra chuyện nên không biết tâm sự với ai. Cô ấy nói anh là người cô ấy từng tin tưởng nhất nên chỉ muốn nói chuyện cho nhẹ lòng. Thỉnh thoảng cô ấy nhắc lại chuyện cũ, nói vẫn tiếc nuối và nhiều khi nghĩ lại thấy hối hận với quyết định năm xưa. Không hề nói quay lại nhưng cách nói khiến người nghe hiểu cô ấy vẫn còn tình cảm.

Tôi góp ý với bạn trai rằng nên hạn chế trả lời để cô ấy hiểu mà dừng lại. Anh nói cũng thấy khó xử. Anh bảo người ta vừa ly hôn, tinh thần không ổn định, chỉ muốn có người nói chuyện nên nếu trả lời quá lạnh lùng sợ cô ấy tổn thương. Anh khẳng định không có ý quay lại, chỉ trả lời lịch sự cho xong câu chuyện.

Từ đó, gần như ngày nào điện thoại anh cũng có tin nhắn của cô ấy. Có hôm đang ăn cơm, điện thoại rung liên tục, anh chỉ nhìn rồi đặt xuống. Tôi hỏi thì anh nói vẫn là người cũ hỏi thăm linh tinh. Anh vẫn giữ thái độ bình thường, không giấu giếm, nhưng việc cô ấy xuất hiện đều đặn như vậy khiến tôi không thoải mái.

Tôi hiểu hoàn cảnh của cô ấy đang khó khăn, cũng hiểu bạn trai không muốn cư xử phũ phàng với người từng gắn bó. Nhưng việc ngày nào cũng nhắn tin tâm sự như vậy khiến tôi khó chịu. Nhiều hôm tôi bảo anh lựa lời để kết thúc sớm, đừng dây dưa kéo dài hoặc để cô ấy hiểu nhầm, nhưng anh bảo chưa biết nói thế nào cho hợp lý. Anh còn bảo hay là mỗi lần cô ấy nhắn tới, tôi cứ dùng tài khoản của anh trả lời lại thay anh. Tôi đang phân vân không biết có nên trả lời thay anh, sớm kết thúc chuyện này không? Mà nếu nói chuyện với cô ta thì nói thế nào cho hợp lý? Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.

Thanh Thảo