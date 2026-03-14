Bạn trai bảo tôi đừng so sánh, không yêu được thì chia tay

Tôi và bạn trai yêu nhau tròn 4 năm, đủ để hiểu rõ tính cách của nhau. Bạn trai có trách nhiệm, thu nhập ổn định, yêu thương những người thân trong gia đình. Thế nhưng có một điều khiến tôi chạnh lòng, anh quá keo kiệt, đặc biệt là trong những hành động nhỏ như tặng quà. Trong suốt thời gian yêu nhau, vào những dịp lễ tết, sinh nhật, anh chỉ nhắn tin chúc mừng, chưa bao giờ mua cho tôi một bông hoa, món quà nhỏ hoặc mời tôi đi ăn. Lúc đầu tôi tự an ủi rằng chắc anh bận hoặc không phải kiểu người lãng mạn; thế rồi năm này qua năm khác anh vẫn vậy.

Trong khi đó, tôi không hề tiếc gì anh. Sinh nhật anh năm ngoái, tôi dành cả buổi chiều đi chọn chiếc đồng hồ để tặng vì anh thích kiểu đơn giản, dễ nhìn giờ khi làm việc nhưng trông phải sang. Dịp Noel, tôi mua cho anh một chiếc áo sơ mi vì thấy mấy áo sơ mi của anh đã mặc lâu. Thậm chí có lần chỉ vì anh than trời lạnh, tôi đặt mua liền chiếc khăn len gửi đến tận công ty cho anh. Anh nhận những món quà đó rất bình thản, nói mỗi "cảm ơn" rồi thôi.

Tôi càng chạnh lòng khi nhìn sang chuyện của cô bạn thân. Bạn trai bạn không phải người giàu có gì, chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, nhưng cách anh ấy quan tâm bạn khiến tôi nhiều lần phải ghen tị. Sinh nhật bạn, anh người yêu chuẩn bị bánh và hoa, tự tay viết thiệp chúc mừng. Có lần anh ấy còn chờ ở công ty một lúc lâu chỉ để đưa bạn ly trà sữa vì biết hôm đó bạn làm việc mệt.

Nhiều lần tôi nói chuyện thẳng thắn với bạn trai mình, đưa một vài ví dụ của người yêu bạn thân. Anh bảo đừng so sánh, mỗi người có cách thể hiện tình cảm riêng, anh chỉ có thế thôi, không chấp nhận được thì chia tay. Là bạn trai tôi khô khan hay do tôi đòi hỏi quá nhiều? Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.

Nguyệt Hằng