Dựa theo bài báo từng đạt giải thưởng tạp chí Quốc gia The Friend: Love Is Not a Big Enough Word của Matthew Teague, tác phẩm Bạn tôi (Our Friend) nhanh chóng chinh phục đông đảo giới phê bình, lẫn khán giả tại Mỹ qua số điểm đánh giá lần lượt là 85% và 95% trên chuyên trang Rotten Tomatoes.

Poster phim "Bạn tôi".

Vào tháng 4, "đứa con tinh thần" do nữ đạo diễn Gabriela Cowperthwaite chiếu tại Việt Nam. Bộ phim mang đến cho cộng đồng yêu điện ảnh câu chuyện đầy cảm xúc, có thể khiến chúng ta thêm trân quý những mối quan hệ trong cuộc sống.

'Bạn tôi' - câu chuyện cảm động về chủ đề tình bạn

Tháng 9/2012, ký giả Matthew Teague (Casey Affleck) bất ngờ đón nhận tin dữ - cô vợ Nicole (Dakota Johnson) của anh - được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Tồi tệ hơn, theo lời vị bác sĩ, thì "tế bào ác tính đã di căn tới khắp mọi nơi, như thể có ai đó nhúng cái cọ vẽ vào ung thư rồi vẩy chúng lên các bộ phận khác".

Bộ phim xoay quanh hành trình đối diện với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối của hai vợ chồng nhà Teague.

Không chỉ vất vả coi sóc Nicole, Matthew phải học cách thay thế vợ mình để chăm lo cho hai nàng công chúa, cũng như giúp lũ trẻ chuẩn bị tinh thần trước bước ngoặc đau buồn sắp sửa xảy ra. Giữa giai đoạn đen tối, người bạn thân Dane (Jason Segel) chuyển sang sống chung, dự định hỗ trợ gia đình họ trong khoảng vài tuần. Nhưng thực tế, anh ta chưa bao giờ rời đi.

Với những ai từng có trải nghiệm tương tự phóng viên Matthew, quãng thời gian cùng người mình yêu thương nhất đợi chờ "án tử" chẳng khác nào trận chiến khốc liệt về mặt tinh thần. Tất cả đều cảm thấy hoang mang, sợ hãi vì biết rõ mỗi ngày trôi qua đồng nghĩa với việc cái chết càng thêm cận kề. Bởi vậy, họ rất cần sự động viên từ mọi người, đặc biệt là bằng hữu thân thiết.

Xuyên suốt 120 phút trình chiếu, Bạn tôi khắc họa thành công bầu không khí nặng nề, ảm đạm bao trùm gia đình nhà Teague nhờ sử dụng nhịp phim chậm rãi kết hợp khung hình tĩnh. Lối dẫn chuyện phi tuyến tính khéo léo cộng thêm phần diễn xuất tài tình ở bộ ba tài tử đóng chính.

"Đứa con tinh thần" của đạo diễn Gabriela Cowperthwaite tiết chế, lược giản nhiều chi tiết tả thực gây sốc, thậm chí ám ảnh nơi nguyên tác. Dù nhẹ nhàng, nhưng nội dung đó vẫn đủ sức nặng, chân thực để rụng động trái tim người xem tới tận phút cuối.

Ví dụ, do phải uống vô số loại thuốc giảm đau liều cao, tâm trí vợ Matthew dần trở nên bất ổn. Điều này làm đồng nghiệp, bạn bè của Nicole bắt đầu ái ngại, liên tục viện cớ bận rộn việc công sở, con cái để hạn chế ghé thăm cô.

Tuy nhiên, Dane Faucheux thì không. Anh luôn xuất hiện, kề vai sát cánh bên hai vợ chồng mỗi lúc họ cần. Mặc dù chỉ ở đấy, chứng kiến và sẻ chia, những hành động tưởng chừng nhỏ nhặt của Dane vẫn đem lại ảnh hưởng to lớn, giúp vực dậy tinh thần Matthew lẫn hai đứa trẻ.

Khi đọc tới đây, có thể nhiều người sẽ thắc mắc rằng, tại sao Dane sẵn sàng rời bỏ vị trí quản lý, chuyển đến sinh sống tại thành phố khác nhằm hỗ trợ bạn bè mình? Bạn tôi đưa ra câu trả lời thuyết phục: mọi mối quan hệ bền chặt đều phải xuất phát từ 2 phía.

Bạn tôi tái hiện tình bạn giữa hai vợ chồng Teague với Dane.

Màn phối hợp tự nhiên, ăn ý của Jason Segel, Dakota Johnson và Casey Affleck góp phần quan trọng làm nên thành công cho tác phẩm. Với thực lực được công nhận bằng tượng vàng Oscar và giải Quả Cầu Vàng danh giá, Casey Affleck dễ dàng chiếm trọn thiện cảm nơi khán giả qua nhân vật Matthew Teague trầm tính, luôn cố tỏ vẻ ân cần, chu đáo trước mặt vợ con dẫu trong lòng chất chứa biết bao muộn phiền, căng thẳng.

Bên cạnh hành trình đối diện đau thương mất mát, Bạn tôi còn gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa về tình bằng hữu, về sự kết nối giữa người với người.

Bạn tôi (Our Friend) khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 16/4.

Lê Nguyễn (Ảnh: Lotte Entertainment)