Bán tháo căn hộ vì ngày nào cũng phải đợi thang máy 20 phút

Trung QuốcTừng may mắn bốc trúng căn hộ tầng 40 tại dự án "hot" nhất Hàng Châu, anh Ma nay chấp nhận bán lỗ vì không chịu nổi cảnh chờ thang máy 20 phút mỗi sáng.

Dự án Zhencheng Xingfuli (phía Bắc Hàng Châu) từng là tâm điểm của thị trường bất động sản khi hàng trăm nghìn người tranh nhau đăng ký. "Lúc bốc thăm trúng, cả nhà tôi phấn khích như trúng số độc đắc", anh Ma nhớ lại thời điểm dọn về ở năm 2023.

Tuy nhiên, cuộc sống trên độ cao hơn 100 m nhanh chóng trở thành nỗi ám ảnh. "Không ngày nào là không phiền lòng. Mỗi sáng đi làm tôi mất 20 phút chỉ để đợi thang máy xuống mặt đất", anh phàn nàn. Ngoài vấn đề di chuyển, tiếng gió rít mạnh và độ rung lắc nhẹ ở tầng 40 vào những đêm mưa bão cũng khiến gia chủ mất ngủ triền miên.

Cuối cùng, bất chấp sự phản đối của gia đình và bối cảnh thị trường đang ảm đạm, anh vẫn quyết định bán cắt lỗ. "Nhà là để ở. Sống thấy thoải mái quan trọng hơn bất cứ khoản lợi nhuận đầu tư nào", anh nói.

Quyết định của anh Ma phản ánh một thực tế đang diễn ra tại các đô thị lớn của Trung Quốc: trào lưu "bỏ cao xuống thấp". Theo khảo sát, giá căn hộ tại dự án này từng đạt đỉnh 40.000 nhân dân tệ mỗi m2 (khoảng 140 triệu đồng), nhưng hiện tại, các căn tầng áp mái như của anh Ma đang rớt giá thảm hại, thậm chí rẻ hơn cả tầng trệt - vị trí vốn bị xem là ồn ào và thiếu riêng tư.

Thực tế, tòa nhà nơi anh Ma sống có thiết kế khá lý tưởng với mật độ 3 thang máy phục vụ 4 hộ mỗi tầng. Vào giờ thấp điểm, thời gian di chuyển từ tầng 40 xuống đất chưa đầy 2 phút.

Tuy nhiên, "cơn ác mộng" chỉ thực sự xảy ra vào khung giờ cao điểm (7h-8h sáng) hoặc khi có sự cố kỹ thuật. Một cư dân tầng 20 cho biết: "Bình thường thang chạy rất nhanh, nhưng buổi sáng nó dừng đón khách liên tục ở các tầng nên rất lâu. Con số 20 phút có thể là do tâm lý sốt ruột, nhưng chờ 10 phút là chuyện cơm bữa".

Nỗi sợ lớn nhất của cư dân các tòa nhà siêu cao tầng là bảo trì. "Chỉ cần một thang máy hỏng, hai chiếc còn lại lập tức quá tải, lúc đó 20 phút chờ đợi là có thật", một cư dân khác chia sẻ.

Trước đây, sống tại các căn hộ chọc trời (trên 40 tầng) được xem là biểu tượng đẳng cấp với tầm nhìn "thu trọn thành phố". Tuy nhiên, xu hướng này đang đảo chiều do lo ngại về an toàn phòng cháy chữa cháy và sự bất tiện trong sinh hoạt. Từ tháng 5/2025, Trung Quốc cũng đã siết chặt quy định, hạn chế xây dựng mới các tòa nhà ở cao trên 80 m.

