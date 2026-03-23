Bán tài khoản YouTube, Netflix, Spotify dùng chung có thể bị phạt 50 triệu đồng

Bộ Công an đề xuất người kinh doanh tài khoản YouTube Premium, Netflix, Spotify dùng chung có thể bị phạt tới 50 triệu đồng.

Đề xuất được nêu tại dự thảo Nghị định về An ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân đang được Bộ Công an lấy ý kiến, thuộc nhóm vi phạm: sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin xâm phạm trật tự xã hội nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cụ thể, hành vi "kinh doanh các loại tài khoản dùng chung (shared accounts) của các dịch vụ nội dung số trái quy định của nhà cung cấp" có thể bị xử phạt từ 25 đến 50 triệu đồng. Việc kinh doanh trái phép các dịch vụ Netflix, Spotify, YouTube Premium được nhắc đến trực tiếp, như một cách minh họa cho dự thảo quy định mới.

Trên thực tế, việc mua bán các loại tài khoản số dùng chung khá phổ biến với người dùng Internet Việt Nam. Nhiều cá nhân mua gói dịch vụ trả phí, sau đó chia nhỏ thành các suất để bán lại với giá thấp hơn, thu hút người dùng. Tuy nhiên, phần lớn các nền tảng nội dung số đều có quy định riêng về việc chia sẻ tài khoản, và việc kinh doanh lại dưới dạng này thường không được phép.

Việc kinh doanh các tài khoản dùng chung cũng đặt ra vấn đề về bản quyền nội dung số. Nhận định về vấn đề, cơ quan soạn thảo cho rằng, vi phạm bản quyền trong lĩnh vực phần mềm máy tính, bản quyền nhạc số, phim số, truyền hình, quyền tác giả, tác phẩm "làm giảm sức cạnh tranh kinh tế" của Việt Nam.

Hành vi này được xếp cùng nhóm với nhiều vi phạm khác như tổ chức đánh bạc trái phép trên mạng, cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin xâm phạm quyền tác giả, quay, phát trực tuyến, quảng cáo mại dâm, khiêu dâm, đồi trụy, đăng tải thông tin mua bán hàng cấm như ma túy, vũ khí, bộ phận cơ thể người...

Ngoài phạt tiền, dự thảo cũng đề xuất các biện pháp xử lý bổ sung. Cá nhân, tổ chức vi phạm có thể bị tịch thu tang vật, phương tiện; buộc thu hồi hoặc tiêu hủy sản phẩm, thiết bị; ngừng cung cấp dịch vụ vi phạm. Người vi phạm còn phải buộc hoàn trả hoặc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Dự thảo cũng đưa ra quy định xử phạt đối với nhiều hành vi liên quan đến tài khoản số, đặc biệt là tài khoản có chức năng giao dịch tài chính.

Việc bán, cho tặng, cho thuê, cho mượn, giao cho người khác sử dụng trái phép tài khoản của mình có thể bị phạt 10-20 triệu đồng. Quy định này áp dụng với tài khoản định danh điện tử, tài khoản ngân hàng, thẻ ngân hàng, tài khoản ví điện tử, tài khoản tiền di động, tài khoản chứng khoán, tài khoản giao dịch tài sản số và các loại tài khoản số khác có chức năng giao dịch tài chính.

Hành vi thu thập, tàng trữ, mua bán hoặc trao đổi trái phép dữ liệu, thông tin tài khoản số của người khác có thể bị phạt 20-30 triệu đồng. Mức phạt cao hơn, từ 70 đến 100 triệu đồng, áp dụng với các hành vi như mở tài khoản bằng thông tin giả mạo hoặc mở cho người trong danh sách bị cấm.

Quy định mới được xây dựng nhằm cụ thể hóa Luật An ninh mạng 2025, hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc xử phạt vi phạm trên môi trường số. Dự thảo nghị định gồm 4 chương, 77 điều, trải rộng từ bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng, phòng chống tấn công mạng, quản lý sản phẩm an ninh mạng, kiểm soát thư rác, tin nhắn rác, dịch vụ nội dung số, đến bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đối tượng áp dụng dành cho các tổ chức, cá nhân ở cả trong và ngoài nước.

Theo cơ quan soạn thảo, nghị định sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trên không gian mạng.

Trọng Đạt