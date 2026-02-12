Bán tải giá rẻ của Toyota nguy cơ không thể ra đời

Mẫu bán tải cỡ nhỏ với mức giá dự kiến phải chăng của Toyota được cho là bị gác lại do chính sách thương mại với rào cản thuế quan.

Toyota đã ấp ủ ý tưởng về một mẫu xe bán tải nhỏ gọn mới trong nhiều năm, thậm chí còn chế tạo mẫu concept EPU vào năm 2023 với hệ thống truyền động điện. Mặc dù đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, Toyota dường như không vội vàng biến ý tưởng này thành hiện thực, theo Auto News.

Hãng Nhật đã công khai thừa nhận sự quan tâm của mình trong việc cạnh tranh với Ford Maverick, một sản phẩm đã tạo được chỗ đứng trên thị trường Bắc Mỹ. Các báo cáo cho thấy Toyota đã nghiên cứu mẫu concept EPU trong ba năm trước khi giới thiệu ra công chúng, cho thấy không chỉ là động thái nhất thời.

Bán tải điện EPU concept ra mắt năm 2023. Ảnh: Toyota

Tuy nhiên, theo CEO của Toyota Bắc Mỹ, Mark Templin, công ty sẽ không tung ra mẫu xe bán tải cỡ nhỏ như vậy cho đến khi điều kiện thị trường phù hợp.

Bán tải cỡ nhỏ là phân khúc hấp dẫn với Toyota, theo lời Templin tại một sự kiện gần đây ở Mỹ, nhưng toàn bộ phân khúc hiện tại chỉ có 160.000-170.000 xe - một con số nhỏ so với tiêu chuẩn ngành. Ông kêu gọi cả các đại lý và khách hàng hãy kiên nhẫn, thêm rằng "khi thị trường phù hợp, chúng tôi có thể sẽ có sản phẩm".

Sự chờ đợi mà đại diện Toyota nói đến dường như xuất phát từ những lo ngại về tương lai của Hiệp định thương mại Mỹ - Mexico - Canada (USMCA).

Tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông "thậm chí không nghĩ đến USMCA" và cho rằng "USMCA không mang lại lợi ích thực sự nào".

Nếu thỏa thuận thương mại đổ vỡ, Toyota có thể gặp khó khăn trong việc biện minh cho chi phí sản xuất một chiếc bán tải nhỏ, giá cả phải chăng. Nếu không có chuỗi cung ứng hiện có, một xe bán tải cỡ nhỏ sản xuất tại Mỹ có thể sẽ bị định giá quá cao so với phân khúc thị trường mà nó hướng đến.

Mỹ Anh