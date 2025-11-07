'Bán suất' nhập hộ khẩu sẽ bị phạt 4-8 triệu đồng

Ai cho người khác đăng ký cư trú (thường trú hoặc tạm trú) vào chỗ ở của mình để vụ lợi có thể bị phạt tiền 4-8 triệu đồng.

Nghị định 282/2025/NĐ-CP mới ban hành có hiệu lực từ 15/12 dành hai điều để quy định về các hình phạt liên quan cư trú, căn cước công dân.

Vụ lợi ở đây được hiểu là cho người khác đăng ký cư trú vào nhà mình để đạt được lợi ích vật chất hoặc lợi ích phi vật chất một cách không chính đáng. So với quy định hiện hành, hành vi "bán suất" nhập hộ khẩu bị tăng mức phạt từ 2 đến 4 lần (hiện là 1-2 triệu đồng).

Mức phạt 4-8 triệu đồng sẽ áp dụng với người cản trở công dân thực hiện quyền tự do cư trú; cản trở, không chấp hành việc kiểm tra thường trú, tạm trú, lưu trú, tạm vắng.

Nghị định 282 cho phép phạt tiền 2-4 triệu đồng với hành vi tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung xác nhận thông tin về cư trú; mua bán, cho thuê xác nhận thông tin về cư trú; đã cư trú tại chỗ ở hợp pháp mới, đủ điều kiện đăng ký cư trú nhưng không làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký cư trú; cầm cố, nhận cầm cố giấy tờ, tài liệu về cư trú.

Mức phạt tăng lên 8-12 triệu đồng với hành vi cung cấp thông tin, giấy tờ sai sự thật về cư trú để được đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo thông tin về cư trú, tách hộ; làm giả thông tin về cư trú, sử dụng thông tin về cư trú giả trên ứng dụng định danh quốc gia.

Thẻ căn cước công dân gắn chíp. Ảnh: Phạm Dự

Cầm cố thẻ căn cước bị phạt 8-10 triệu đồng

Theo điều 11 của Nghị định, người nào không xuất trình thẻ căn cước, căn cước điện tử, giấy chứng nhận căn cước khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan, người có thầm quyền; không thực hiện đúng quy định về cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước, căn cước điện tử, sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 5-10 triệu đồng.

Nhà chức trách sẽ phạt tiền 2-4 triệu đồng nếu chiếm đoạt, sử dụng trái phép thẻ căn cước, căn cước điện tử của người khác; tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung hoặc hủy hoại, cố ý làm hỏng thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước; không nộp lại thẻ căn cước công dân hoặc thẻ căn cước cho cơ quan có thẩm quyền khi được thôi, bị tước quốc tịch, bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.

Mức phạt 4-8 triệu đồng áp dụng với người cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để được cấp thẻ căn cước, căn cước điện tử, giấy chứng nhận căn cước, giấy xác nhận số định danh cá nhân đã hủy với số định danh cá nhân đã xác lập lại.

Người có hành vi sử dụng thẻ căn cước, căn cước điện tử giả, giấy chứng nhận căn cước giả; cầm cố, nhận cầm cố thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước hoặc giấy xác nhận số định danh cá nhân đã hủy với số định danh cá nhân đã xác lập lại; thuê, cho thuê thẻ căn cước... sẽ bị phạt 8-10 triệu đồng.

So với quy định hiện hành, mức phạt tăng đều tăng khoảng 2-4 lần ở hầu hết các vi phạm. Hơn nữa, đây là lần đầu có quy định riêng và rõ về "mua bán, cho thuê, cầm cố giấy tờ cư trú".

Tại Nghị định 282, quy định về việc xử phạt liên quan tài khoản định danh điện tử đã lần đầu tiên được nêu ra.

Tài khoản định danh điện tử có từ năm 2022, là một tập hợp gồm tên đăng nhập (là mã số định danh cá nhân của công dân) và mật khẩu được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an. Tài khoản định danh điện tử được quản lý và xác thực trên ứng dụng VNeID.

Theo điều 28, nhà chức trách sẽ phạt tiền 3-4 triệu đồng nếu cung cấp sai hoặc cố ý không cung cấp, cung cấp không đầy đủ thông tin, tài liệu để mở tài khoản định danh điện tử; sử dụng tài khoản định danh điện tử giả; mua bán, cho thuê, cầm cố, thế chấp tài khoản định danh điện tử.

Việc phạt tiền 4-8 triệu đồng sẽ áp dụng với người sử dụng trái phép, chiếm đoạt tài khoản định danh điện tử của cá nhân; mượn hoặc cho mượn tài khoản định danh điện tử để thực hiện hành vi trái pháp luật.

Phạm Dự