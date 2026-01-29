Ban Quản lý Hồ Tây: Mở đường ven hồ không ảnh hưởng đến nhà dân

Việc mở rộng hơn 11 km đường quanh Hồ Tây "không phải giải phóng mặt bằng và không lấy vào đất nhà dân", ông Trần Hiếu, Phó ban Quản lý Hồ Tây cho hay.

HĐND TP Hà Nội đã thông qua sơ bộ chủ trương đầu tư Dự án đầu tư, cải tạo phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường cảnh quan ven hồ. Một trong những nội dung của dự án là mở rộng hơn 11 km đường quanh hồ lên 21-24 m.

Ngày 29/1, trả lời báo chí, Phó ban Quản lý Hồ Tây Trần Hiếu cho hay ngoài việc không lấy đất nhà dân, không phải giải phóng mặt bằng, dự án cũng không ảnh hưởng đến diện tích mặt nước. Vì theo đề án đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt, phải đảm bảo nguyên trạng Hồ Tây và không ảnh hưởng đến hiện trạng mặt nước.

Ông Hiếu nói cơ quan chuyên môn sẽ nghiên cứu sử dụng biện pháp kỹ thuật để mở rộng làn đường quanh hồ. Tuy nhiên, biện pháp là gì thì ông không đề cập.

Trước đó hồi tháng 3/2025, thành phố thống nhất phương án xây dựng cầu cạn lấn Hồ Tây nhằm mở rộng đoạn đường ven hồ Quảng An - Từ Hoa lên 21 m.

Một đoạn phố Nguyễn Đình Thi ở ven Hồ Tây. Ảnh: Võ Hải

Dự án đầu tư, cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường cảnh quan ven hồ được HĐND thành phố thông qua chủ trương hôm 27/1 có quy mô nghiên cứu khoảng 575 ha, trong đó diện tích mặt nước Hồ Tây 527 ha được giữ nguyên, diện tích đất khoảng 49,7 ha, gồm cả các hồ nhỏ khác.

Phạm vi dự án bao gồm toàn bộ diện tích Hồ Tây, giới hạn bởi các tuyến đường Thanh Niên, Thụy Khuê, Nguyễn Đình Thi, Trích Sài, Lạc Long Quân, Vệ Hồ, Nhật Chiêu, Sen Tây Hồ, Quảng Bá, Quảng Khánh, Quảng An, Từ Hoa, Vũ Miên, Yên Hoa và Thanh Niên.

Tổng chiều dài các tuyến điều chỉnh quanh hồ hơn 11 km. Các đoạn Nhật Chiêu, Vệ Hồ, Trích Sài, Nguyễn Đình Thi, Quảng An, Quảng Bá được đề xuất mở rộng lên 21-24 m. Những đoạn đi qua khu vực vườn hoa hiện trạng sẽ được mở rộng, bảo đảm mỗi bên lòng đường 7 m và vỉa hè phía hồ 5 m nhằm giữ tối đa diện tích cây xanh, hạn chế ảnh hưởng cảnh quan.

Đoạn Thanh Niên, Quảng Khánh được giữ nguyên mặt cắt hiện trạng, cải tạo vỉa hè, vườn hoa, công viên. Tương tự, các đoạn Từ Hoa, Yên Hoa, Lạc Long Quân được giữ nguyên mặt cắt giao thông, cải tạo vỉa hè.

Dự án định hướng hình thành các không gian quảng trường và sàn ngắm cảnh ven hồ, gồm 27 vị trí sàn ngắm cảnh, 2 quảng trường nổi là Văn Cao và bến Kim Ngưu, xây dựng cầu cảnh quan Nhật Chiêu, Sâm Cầm với chiều rộng trung bình khoảng 10 m; 6 bến thuyền gồm 3 bến chính và 3 bến phụ.

Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 30.000 tỷ đồng. Giai đoạn 1, từ quý I/2026 đến quý II/2027 sẽ hoàn thành các đoạn Quảng Bá, Quảng Khánh, Quảng An, Từ Hoa, Yên Hoa và Thanh Niên. Giai đoạn 2, từ quý III/2027 đến quý I/2030 sẽ thực hiện các hạng mục còn lại.

Hồ Tây là hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất phía tây bắc trung tâm Hà Nội, rộng hơn 526 ha, chu vi khoảng 15 km, hình thành từ một đoạn sông Hồng cũ. Hệ sinh thái hồ đa dạng với 72 loài thực vật nổi, 47 loài tảo đáy, 37 loài động vật nổi, 29 loài động vật đáy, 12 loài giáp xác và 46 loài cá.

Võ Hải