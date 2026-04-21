Bạn muốn nhận lương tháng cao hay lương hưu tốt khi về già?

Chi phí cho nhân sự là 20 triệu, bạn chọn nhận 18 triệu mỗi tháng hay giữ mức 15 triệu để đổi lấy lương hưu cao hơn về sau?

Gần đây, tôi thấy có nhiều ý kiến bức xúc vì tình trạng mức lương doanh nghiệp đóng BHXH thấp hơn mức lương thực nhận của người lao động tại doanh nghiệp đó.

Nhiều ý kiến cho rằng doanh nghiệp (DN) lách luật, thiệt hại cho người lao động (NLĐ) khi nhận lương hưu sẽ nhận được số tiền ít hơn rất nhiều so với khi còn làm việc, nên cần phải ra luật để siết bắt buộc đóng BHXH đúng với mức lương thực.



Tuy nhiên, bản chất của vấn đề không phải như vậy. Những người soạn luật và Cơ quan quản lý đều biết, nhưng không phải để lách luật, mà chính là để thêm lựa chọn cho doanh nghiệp và người lao động.

Theo tôi, các bạn cần nắm rõ 02 nguyên tắc:

1. Với BHXH: Đóng cao thì hưởng cao.

2. Với NLĐ, thường dùng khái niệm "tiền lương", còn với DN thường dùng khái niệm "chi phí": Tổng chi phí của doanh nghiệp cho vị trí nhân sự đó là không đổi.



Xét ví dụ như sau:

Hai Doanh nghiệp A và B đều trả chi phí cho vị trí nhân sự cần tuyển là 20 triệu đồng một tháng.

- Doanh nghiệp A dùng chính sách đóng BHXH đúng bằng thu nhập.

- Doanh nghiệp B chỉ đóng BHXH mức cơ bản 6 triệu đồng một tháng.

Áp dụng các công thức với quy định hiện tại:

- NLĐ tại DN A sẽ nhận mức lương net hàng tháng gần 15 triệu đồng một tháng tháng

- NLĐ tại DN B sẽ nhận mức lương net hàng tháng gần 18 triệu đồng một tháng

Khi ấy đặt ra câu hỏi: Nếu bạn là người lao động, bạn chọn phương án của DN A hay B? (Nhấn mạnh rằng tổng chi phí của DN cho vị trí nhân sự là không đổi = 20 triệu đồng một tháng).



Nếu cá nhân bạn vẫn muốn nhận ít lại mỗi tháng 3 triệu đồng theo ví dụ trên, thì cũng dễ thôi, hoàn toàn có thể thỏa thuận với doanh nghiệp, hoặc chuyển công việc từ doanh nghiệp B sang doanh nghiệp A.



Còn trường hợp vừa muốn nhận 18 triệu đồng, vừa muốn đóng đủ BHXH, thì khi đó chi phí doanh nghiệp cho vị trí đó lại ở một mức mới.

Su Tu