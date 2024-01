Băn khoăn khách muốn in thông tin chuyển khoản lên thiệp cưới

Tôi làm công việc in thiệp cưới, có một chút băn khoăn về những thông tin trong thiệp cưới, mong được các bạn chia sẻ.

Trong khoảng hai năm trở lại đây, có một việc đang dần trở nên phổ biến là các khách hàng yêu cầu in thêm thông tin chuyển khoản vào thiệp cưới, có thể họ muốn in mã QR hoặc in trực tiếp số tài khoản cùng thông tin liên quan tới ngân hàng. Theo yêu cầu của khách, thường sẽ in thêm những câu như: "Mừng hạnh phúc tại đây", "Mã QR mừng hạnh phúc"... Có khách hàng sẽ in vị trí nhỏ và ít gây chú ý nhất trong thiệp nhưng cũng cá biệt có khách yêu cầu phải in lớn, rõ, ở vị trí bắt mắt.

Về kỹ thuật, đây là một chi tiết nhỏ và chúng tôi phục vụ khách hàng hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, tôi thường phải lưu ý khách hết sức cẩn thận và bàn bạc kỹ cùng gia đình khi đưa ra quyết định này. Với quan điểm của một người U40 thì tôi cảm thấy việc này tương đối tế nhị. Thực tế, cũng có khách đã in có chi tiết này sau đó in lại để bỏ nó đi, như vậy rất tốn kém.

Xin phép tham khảo ý kiến của các cô chú, anh chị, các bạn trẻ: Với tư cách là người nhận được tấm thiệp với lời mời như vậy, các bạn nghĩ sao, có cảm thấy thoải mái hay nảy sinh suy nghĩ hoặc đánh giá gì về người đi mời không?

Do đặc thù công việc, chúng tôi thường làm việc và tham khảo ý kiến của các cặp đôi trẻ tuổi nên khách hàng khá cởi mở với vấn đề này. Nhưng ý kiến của các bạn trẻ sẽ không toàn diện trong vấn đề này, do khách được mời chủ yếu là bạn bè, họ hàng của phụ huynh, thường là những bậc cha chú, tương đối lớn tuổi. Mong nhận được những chia sẻ để tôi có cái nhìn toàn diện hơn, đưa ra được những tư vấn phù hợp cho khách hàng của mình. Xin trân trọng cảm ơn.

Tâm An

