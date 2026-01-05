Ban hành hướng dẫn ưu đãi nhà ở xã hội cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 15/5

Lãnh đạo Cục Dân số cho biết Bộ Y tế đang phối hợp với Bộ Xây dựng ban hành thông tư hướng dẫn ưu đãi nhà ở xã hội đối với phụ nữ sinh đủ 2 con, dự kiến hoàn thành trước ngày 15/5.

Chiều 5/1, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về các luật đã được Quốc hội khóa 15 thông qua.

Thông tin về Luật Dân số có hiệu lực từ 1/7, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết luật quy định nhiều biện pháp nhằm duy trì mức sinh thay thế. Theo đó, lao động nữ sinh con thứ hai được nghỉ thai sản 7 tháng; lao động nam được nghỉ 10 ngày làm việc khi vợ sinh con.

Nhà nước sẽ hỗ trợ tài chính khi sinh con đối với phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người, phụ nữ sinh con tại các tỉnh thành có mức sinh dưới mức sinh thay thế và phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi; ưu tiên mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở đối với người có từ 2 con đẻ trở lên.

Người dân sống tại khu nhà ở xã hội Lê Thành An Lạc, quận Bình Tân (cũ). Ảnh: Quỳnh Trần

Ông Phạm Vũ Hoàng, Phó cục trưởng Cục Dân số (Bộ Y tế), cho biết các chính sách khuyến sinh trong luật mang tính nguyên tắc, căn cơ và dài hạn, trong đó có việc mở rộng diện được hưởng chính sách nhà ở xã hội.

Để bảo đảm thống nhất pháp luật, Quốc hội đã cho phép sửa đổi Điều 76 Luật Nhà ở về diện hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội. Bộ Y tế đang tham mưu Chính phủ ban hành các nghị định, thông tư quy định chi tiết việc thực hiện các ưu đãi này.

Cụ thể, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung Thông tư 05/2024 quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở, trong đó làm rõ mẫu giấy tờ chứng minh đối tượng và điều kiện được hưởng chính sách nhà ở xã hội. Thông tư dự kiến ban hành trước ngày 15/5.

Luật Dân số cũng giao Chính phủ quyết định các biện pháp khác để duy trì mức sinh thay thế; chính quyền cấp tỉnh được quy định mức hỗ trợ cao hơn mức do Chính phủ ban hành, phù hợp điều kiện thực tế. Đồng thời, luật bổ sung các quy định nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, như cấm lựa chọn giới tính thai nhi, cấm thông báo và tiết lộ giới tính thai nhi.

Sơn Hà