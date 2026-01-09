Bán hàng ăn uống nên mở hộ kinh doanh hay lập doanh nghiệp?

Sau Tết nguyên đán, tôi dự định mở quán ăn phục vụ ba bữa sáng, trưa, chiều cho công nhân của xí nghiệp may gần nhà.

Ấp ủ dự định đã lâu nên gần đây, khi cảm thấy công việc văn phòng không còn phù hợp nữa, tôi tính sau khi nhận thưởng Tết sẽ nộp đơn xin thôi việc.

Tuy nhiên, thời gian qua tôi tìm hiểu báo đài và thấy rằng hộ kinh doanh hiện nay cũng phải thực hiện các thủ tục kê khai thuế khá phức tạp, gần giống mô hình doanh nghiệp.

Tôi đang phân vân với quy mô và hình thức kinh doanh ăn uống như vậy thì nên đăng ký hộ kinh doanh hay thành lập doanh nghiệp? Rất mong nhận được sự tư vấn. Xin chân thành cảm ơn.

Độc giả Minh Tuyết

>>Thạc sĩ Nguyễn Trúc Anh tư vấn