Bàn giao hơn 1.000 căn nhà cho người dân vùng lũ

Sáng 10/1, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 phối hợp với UBND tỉnh Đăk Lăk, Khánh Hòa, Gia Lai, Quảng Ngãi, TP Đà Nẵng tổ chức bàn giao đợt 2 gồm 435 căn nhà cho người dân vùng lũ. Sau hai đợt triển khai, Quân khu 5 đã hoàn thành và bàn giao tổng cộng 610 căn nhà, hoàn thành "Chiến dịch Quang Trung" trong xây dựng nhà ở cho người dân vùng thiên tai. Trước đó, lực lượng quân đội cũng đã sửa chữa, khắc phục 314 căn nhà bị hư hỏng, vượt tiến độ Thủ tướng Chính phủ giao.

Căn nhà của người dân vùng lũ xã Thượng Đức được xây mới. Ảnh: Ngọc Trường

Các căn nhà được xây dựng trong điều kiện thời gian gấp rút, thời tiết bất lợi, với hàng nghìn ngày công của cán bộ, chiến sĩ. Nhiều thời điểm, các đơn vị phải thi công cả ban đêm để bảo đảm tiến độ. Nhà ở được thiết kế kiên cố, có gác tránh lũ, đáp ứng yêu cầu an toàn trong mùa mưa bão. Dịp bàn giao, nhiều phần quà thiết thực cũng được trao tặng nhằm hỗ trợ người dân sớm ổn định sinh hoạt, yên tâm lao động, sản xuất.

Nhận nhà mới trước Tết, nhiều hộ dân không giấu được xúc động. Bà Trương Thị Thiêu ở phường Hòa Hiệp, Đăk Lăk, chia sẻ gia đình bà chưa từng nghĩ có thể sớm ổn định chỗ ở như vậy. "Nhờ bộ đội và chính quyền các cấp quan tâm, chúng tôi mới có được mái ấm vững chắc để yên tâm làm ăn," bà nói.

Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó Tư lệnh Quân khu 5, cho biết việc xây dựng, bàn giao nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai là hoạt động cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước và tinh thần triển khai thần tốc "Chiến dịch Quang Trung" do Thủ tướng Chính phủ phát động. Theo ông, chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, nghĩa tình quân dân và bản chất tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Hôm qua, tại xã Thượng Đức (TP Đà Nẵng), Bộ Công an tổ chức tổng kết "Chiến dịch Quang Trung" và khánh thành, bàn giao nhà ở cho người dân miền Trung – Tây Nguyên bị sập nhà do thiên tai. Chiến dịch do lực lượng Công an nhân dân chủ trì được triển khai tại 9 tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng, xây dựng 419 căn nhà cho các hộ có nhà sập, đổ hoàn toàn. Toàn bộ công trình được hoàn thành trước ngày 10/1, sớm hơn 20 ngày và vượt 30% tiến độ Thủ tướng Chính phủ giao.

Riêng tại Đà Nẵng, đến nay đã hoàn thành xây dựng, sửa chữa 245/271 căn, trong đó, hoàn thành xây mới 36/62 căn, hoàn thành sửa chữa 209/209 căn. Có 11/22 xã, phường hoàn thành chiến dịch; các địa phương còn lại với địa hình phức tạp, số lượng nhà nhiều hơn sẽ kết thúc kịp thời gian quy định.

Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch TP Huế thăm nhà dân mới xây xong ở xã Khe Tre. Ảnh: Vạn An

Tại TP Huế, UBND thành phố cũng tổ chức lễ bàn giao nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại trong đợt lũ cuối tháng 10/2025, đánh dấu việc hoàn thành "Chiến dịch Quang Trung" trên địa bàn. Lực lượng công an và quân đội đã sửa chữa 40 căn nhà bị hư hỏng nặng tại xã Khe Tre, đồng thời xây mới 5 căn nhà kiên cố cho các hộ có nhà sập hoàn toàn tại xã Lộc An và Khe Tre, bảo đảm bàn giao trước Tết.

Ông Hoàng Hải Minh nhấn mạnh, việc bàn giao nhà đúng tiến độ là kết quả của sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền các cấp, lực lượng vũ trang và sự chung tay của cộng đồng. Điều này không chỉ giúp người dân sớm an cư, an tâm đón Tết mà còn tạo nền tảng để ổn định đời sống lâu dài sau thiên tai. Ông cũng đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ bà con sau bàn giao để bảo đảm điều kiện sinh hoạt bền vững.

Nguyễn Đông - Võ Thạnh