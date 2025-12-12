Bạn gái thường mang tình cũ của tôi ra so sánh

Người yêu cũ đã phản bội; trong lòng tôi, họ không còn giá trị nào nữa, chỉ là người dưng; vậy mà bạn gái luôn nhắc đến người đó.

Tôi và bạn gái yêu nhau rất sâu đậm, đã tính chuyện hôn nhân. Gần đây, em thường nhắc lại chuyện cũ, nói rằng tôi từng yêu người cũ nhiều hơn yêu em. Em bảo tôi đã làm mọi thứ cho người cũ, còn với em thì không. Điều đáng nói là em không biết rõ chuyện quá khứ của tôi, nhưng linh cảm của em lại rất nhạy.

Thật ra, đúng là tôi có nghĩ đến người cũ nhưng không phải vì còn tình cảm. Chỉ là trước đây người đó từng hỏi tôi về việc lắp hệ thống điện năng lượng, gần đây tôi suy nghĩ xem có thể bán được cho họ hay không. Hoàn toàn không có chuyện tôi muốn quay lại, ngoại tình hay còn rung động. Người yêu cũ đã phản bội; trong lòng tôi, họ không còn giá trị nào nữa, chỉ là người dưng.

Tôi đã nhiều lần giải thích với bạn gái rằng tất cả những gì liên quan đến người cũ chỉ là quá khứ đau lòng, không muốn nhắc lại và cũng chưa bao giờ tự nhắc đến. Dù tôi nói hết lời, chuyện này vẫn tái diễn. Mỗi khi em ghen hoặc nghi ngờ, tôi thật sự rất mệt mỏi. Tôi chỉ mong bạn gái hiểu rằng điều mình muốn là gắn bó với em, xây dựng tương lai cùng nhau.

Gần đây, em còn trách tôi coi trọng công việc hơn. Thật ra, tôi có quá nhiều gánh nặng và làm việc cũng vì tương lai hai đứa. Tôi cảm thấy bối rối và áp lực khi luôn bị đem quá khứ ra so sánh, trong khi điều tôi hướng đến là hiện tại và tương lai với em. Tôi và em đều khoảng 30 tuổi. Ở tuổi này, tôi chỉ mong có sự tin tưởng, bình yên để cùng nhau đi tiếp, không phải mãi bị kéo về những chuyện đã qua. Tôi thật sự không biết phải làm sao để em bớt nhạy cảm và nhìn vào những gì tôi đang cố gắng dành cho em mỗi ngày. Mong được các bạn chia sẻ. Chân thành cảm ơn.

Huy Hoàng