Bạn gái quyết định cưới người cũ để trả thù tôi

Trước ngày cưới, em từng muốn bỏ đi với tôi nhưng rồi không đủ dũng khí vì vướng bận gia đình; tôi vẫn cố níu kéo đến hôm em cưới.

Tôi và em quen nhau vì cùng làm cho một công ty. Lần đầu chúng tôi gặp nhau, tôi đã làm em sợ vì cứ nhìn em không rời mắt. Em sợ vì tưởng tôi là sếp, lúc đó em ở bộ phận khác, xuống chỗ em gái chơi. Sau đó tôi nhờ cô em gái cho số điện thoại với trang cá nhân để làm quen với em. Tối hôm đó tôi đã chủ động nhắn tin làm quen, được em trả lời và cả hai nói chuyện rất nhiều. Sau một thời gian, tôi có cảm tình với em, mời em đi uống cà phê. Con tim tôi mách bảo mình đã yêu người con gái này. Sau đó, tôi mạnh dạn tỏ tình, thời gian sau em mới nhận lời.

Em ở bên khi bố tôi mất, khi tôi trống trải nhất. Thời gian đầu yêu nhau, mỗi lần giận dỗi, em thường là người làm lành trước. Về sau, tôi dần chủ động xin lỗi để giữ tình cảm. Chúng tôi cứ thế yêu rồi giận nhau. Trong lúc giận, tôi đã nói chuyện với người khác, khiến em buồn và đau lòng. Vậy là em đồng ý lấy người yêu cũ nhưng không hề nói cho tôi biết. Khi tôi hay tin, em đã đăng ký kết hôn hơn một tháng.

Trước ngày cưới, em từng muốn bỏ đi với tôi nhưng rồi không đủ dũng khí vì vướng bận gia đình. Tôi vẫn cố níu kéo đến tận hôm em cưới. Buổi tối trước ngày trọng đại của em, nhìn thấy em tôi bật khóc, tim như thắt lại. Đêm ấy tôi không thể ngủ, đau lòng lắm. Sau đó, dù đã có chồng, em vẫn nhắn tin cho tôi. Tôi biết em lấy chồng chỉ để trả thù tôi nhưng đó là sai lầm.

Tôi đã đánh mất em thật rồi. Dù biết em không có tình cảm với chồng, tôi vẫn không thể chấp nhận sự thật. Tôi yêu em quá nhiều, luôn sẵn sàng chờ đợi một ngày em quay về. Tôi làm thế biết là sai lầm nhưng không thể quên được em, phải làm sao đây, mong các bạn chia sẻ cùng tôi.

Duy Khang