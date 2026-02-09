Bạn gái đòi chia tay tôi lỡ động chạm

Giờ mọi chuyện khá hơn nhưng tôi biết bạn gái còn rất buồn; tôi không muốn mất em, em là một cô gái tốt.

Tôi và bạn gái quen nhau gần hai tháng. Bạn gái là mẫu người trầm tính, ít nói nhưng tốt bụng, ngoan hiền. Sau một lần gần nhau, do không kìm chế được bản thân, tôi đã động chạm tới vòng một của em. Sau đó, bạn gái khóc và có ý định chia tay tôi. Những ngày sau đó em luôn trong tình trạng lo lắng, sợ hãi, tự dằn vặt bản thân, luôn nghĩ mình là đứa hư hỏng.

Bạn gái có ý định chia tay vì luôn dằn vặt như vậy, dù tôi cố gắng níu giữ em. Tôi không muốn mất em, em là một cô gái tốt. Mong anh chị tư vấn giúp, tôi phải làm gì để có thể giúp em vượt qua được chuyện này và mọi chuyện trở về như lúc đầu? Chân thành cảm ơn.

Nam Thành