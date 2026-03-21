Bạn gái báo có thai 8 tuần khi chúng tôi vừa chia tay vài ngày

Tôi là nam. Cách đây khoảng một tuần, tôi và người yêu cãi nhau một trận khá to rồi chia tay. Lý do không phải vì hết tình cảm, mà vì có quá nhiều thứ không phù hợp. Hai đứa hay mâu thuẫn về quan điểm sống, cách giải quyết vấn đề cũng khác nhau. Tôi muốn ổn định, rõ ràng, còn cô ấy lại khá cảm tính. Ngoài ra, cô ấy còn hay ghen tuông và có xu hướng kiểm soát, nhiều lúc khiến tôi thấy ngột ngạt, mệt mỏi. Thêm vào đó, áp lực công việc và định hướng tương lai của cả hai cũng không thực sự cùng hướng. Vì vậy, chúng tôi quyết định dừng lại.

Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Hai hôm trước, cô ấy gửi cho tôi hình ảnh que thử thai hai vạch. Tôi thực sự sốc. Hôm sau, tôi đưa cô ấy đi siêu âm, bác sĩ nói thai đã được khoảng hơn 8 tuần. Nghĩa là mọi chuyện đã xảy ra từ trước khi chúng tôi nói chia tay. Hiện tại, tôi xác định sẽ có trách nhiệm và muốn giữ con. Đó là điều tôi không né tránh. Nhưng nói thật, chuyện cưới xin, tôi chưa sẵn sàng. Những vấn đề khiến chúng tôi chia tay vẫn còn đó, không phải tự nhiên mà biến mất chỉ vì có em bé.

Tôi đang rất rối. Một bên là trách nhiệm làm cha, một bên là thực tế mối quan hệ của hai đứa vốn đã có nhiều vướng mắc. Tôi sợ nếu cưới trong hoàn cảnh này, cuộc hôn nhân sẽ không bền, thậm chí còn ảnh hưởng đến đứa trẻ sau này. Tôi cũng nghĩ đến việc cả hai cùng có trách nhiệm nuôi con nhưng không nhất thiết phải cưới, tuy nhiên không biết điều đó có thực tế không và gia đình hai bên sẽ phản ứng thế nào.

Hiện tại, tôi vẫn cố gắng ở bên cạnh, cùng cô ấy đi khám và chăm sóc sức khỏe. Chúng tôi chưa nói chuyện cụ thể với nhau về bước đi tiếp theo, cũng chưa thông báo với gia đình. Nhưng theo tôi thấy, có vẻ bạn gái mặc định rằng chúng tôi sẽ cưới. Tôi thật lòng muốn giữ con nhưng chuyện kết hôn thì chưa sẵn sàng. Tôi chưa biết nên nói thế nào, làm gì để không làm tổn thương cả cô ấy và đứa trẻ sau này?

Xuân Thái