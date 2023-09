Bán được nhà trong tháng Ngâu

Quảng NinhĐầu tháng 8, Nhật Tân, môi giới bất động sản ở Hạ Long tất bật tiếp khách từ Hà Nội, Hải Phòng tham quan dự án The Dragon Castle gần chân cầu Bãi Cháy.

Tháng Ngâu - thời điểm nhiều người tránh mua nhà, song anh Tân vẫn chốt thành công nhiều hợp đồng mua bán hơn những tháng trước. Môi giới bất động sản 8x lý giải, điều này đến từ những chính sách kích cầu của chủ đầu tư dự án trong tháng 7 âm lịch.

Khách hàng quan tâm tìm hiểu dự án The Dragon Castle. Ảnh: N.H.O

Đơn cử, khi mua căn hộ 3 phòng ngủ, người mua cần trả trước 30% giá trị căn hộ - tương đương 715 triệu đồng, đã có thể nhận nhà vào ở hoặc khai thác cho thuê. 12 tháng tiếp theo, khách chỉ thanh toán từ 11 triệu đồng mỗi tháng. Song song đó, chủ đầu tư miễn một năm phí quản lý, tặng voucher chiết khấu 4% giá trị căn hộ cho khách hàng; đồng thời trang bị sẵn các trang thiết bị nội thất như: điều hòa, bếp điện, máy hút mùi, máy nước nóng lạnh...

"Với những khách hàng vẫn kiêng mua bán trong tháng 7 âm lịch, chủ đầu tư N.H.O đồng ý dời việc ký hợp đồng sang thời điểm phù hợp, trong khi vẫn giữ nguyên chính sách ưu đãi", anh Tân nói. "Các chính sách này góp phần giải bài toán tài chính cho khách hàng một cách hợp lý, sát với khả năng xuống tiền của nhiều người hơn".

Loạt chính sách ưu đãi của dự án căn hộ Hạ Long được nhiều khách hàng quan tâm. Theo chủ đầu tư N.H.O, khoảng một tháng qua, số lượng giao dịch thành công tại dự án tăng 40% so với trung bình 6 tháng đầu năm.

Là một trong những khách hàng mua nhà giai đoạn này, anh Tuấn Anh quan tâm đến yếu tố an cư hơn là thời điểm. Vị khách này đánh giá cao những lợi thế an cư của dự án The Dragon Castle. Đơn cử nội khu khép kín, không có ôtô di chuyển và an ninh đảm bảo 24/7. Ngoài lực lượng bảo vệ, tại mỗi sảnh lễ tân đều trang bị hệ thống Face-ID (thiết bị nhận diện gương mặt) và hệ thống kiểm tra chất lượng không khí, nguồn nước.

"Không gian sống như vậy an toàn cho những gia đình có con nhỏ như nhà tôi. Do đó, tranh thủ nhân tháng ngâu nhiều chính sách ưu đãi, vợ chồng tôi chọn mua một căn 3 phòng ngủ tại đây", chị Hương - vợ anh Tuấn Anh nói.

Khu vui chơi đảm bảo an toàn cho trẻ em khi không có phương tiện giao thông di chuyển. Ảnh: N.H.O

Khảo sát cho thấy, không riêng chủ đầu tư N.H.O với dự án The Dragon Castle tại Hạ Long, nhiều chủ đầu tư dự án tại thị trường Hà Nội, TP HCM, Nha Trang... cũng tung ra hàng loạt chương trình khuyến mãi để kích cầu, đi cùng mức giá và hậu mãi hấp dẫn như: chiết khấu, khuyến mại, hỗ trợ lãi suất trong thời gian dài, nhận nhà sớm và kéo dài thời gian thanh toán.

Theo đại diện WeLand, những chính sách ưu đãi, khuyến mãi, thanh toán linh hoạt nhằm kích thích thị trường là cần thiết trong bối cảnh thị trường bất động sản trầm lắng. Thời gian tới sẽ là thị trường của người mua, khi nhiều chính sách và phương thức thanh toán sẽ tiếp tục được các đơn vị áp dụng.

Ghi nhận về tình hình giao dịch quý II vừa qua, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho hay, các sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực, mức giá dưới 3 tỷ đồng ghi nhận giao dịch trở lại với mức giá tăng nhẹ so với quý I. Đây là thời điểm phù hợp cho các khách hàng có sẵn dòng tiền cần mua bất động sản có mục đích ở thật và đầu tư trong dài hạn.

Dự án The Dragon Castle tọa lạc tại chân cầu Bãi Cháy, gần Aeon Mall sắp khởi công. Ảnh: N.H.O

Nói thêm về sức hút dự án The Dragon Castle, đại diện N.H.O cho biết, ngoài chính sách bán hàng phù hợp, dự án có nhiều lợi thế. Theo đó, để các căn hộ mang phong cách Hàn, đơn vị phát triển bắt tay với nhiều đối tác lớn từ đất nước kim chi. Cụ thể, công ty ADU đảm nhiệm hạng mục thiết kế; Handong E&C là tổng thầu thi công; Shin Yeong là ban quản lý dự án và Alpha Plus là đơn vị quản lý vận hành.

Dự án có 30 tiện ích nội khu, bao gồm: cầu kính trên không, bể bơi vô cực, khu vui chơi nước, hệ thống cửa hàng tiện ích... Chủ đầu tư N.H.O kỳ vọng mang đến cuộc sống tiện nghi bên trong những căn hộ khoáng đạt, đón trọn khí thiên nhiên của núi - biển Hạ Long.

Khu căn hộ tọa lạc tại đường Cái Lân, phường Bãi Cháy - khu vực trung tâm mới của thành phố Hạ Long, khu vực phát triển kinh tế và du lịch sôi động, liền kề Aeon Mall sắp khởi công. Từ đây, cư dân thuận tiện tiếp cận các tuyến giao thông chính như đường cao tốc, trung tâm văn hóa mới, cầu Bãi Cháy; trung tâm thành phố; Sân bay quốc tế Vân Đồn, Cát Bi...

Dự án nhắm tới nhóm khách hàng cao cấp như chuyên gia quốc tế, doanh nhân... có nhu cầu thuê để sống và làm việc lâu dài tại Hạ Long; cũng như những khách du lịch muốn có một kỳ nghỉ tiện nghi cao cấp tại một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới.

Bên cạnh lợi thế an cư, theo chủ đầu tư, The Dragon Castle cũng là sản phẩm tiềm năng đối với các nhà đầu tư có tầm nhìn trung và dài hạn.

Theo quy hoạch chung đến năm 2040, cấu trúc phát triển của thành phố Hạ Long sẽ gồm 5 vùng; một hành lang ven vịnh Hạ Long và lấy vịnh Cửa Lục làm trung tâm kết nối, theo hướng đa cực, hài hòa với di sản thiên nhiên thế giới và các vùng núi phía Bắc thành phố.

Đánh giá về tiềm năng đầu tư dự án, đại diện WeLand cho rằng, từ khóa quy hoạch Cửa Lục là yếu tố tạo nên động lực phát triển cho các bất động sản nằm trong bán kính 10 km như The Dragon Castle. Ngoài ra, ngay sau thông tin Aeon Mall Hạ Long gần dự án rục rịch triển khai, dự án cũng nhận được nhiều sự quan tâm hơn nhờ mức giá cạnh tranh 30 triệu đồng mỗi m2.

Hoài Phong