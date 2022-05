Bạn đời có suy nghĩ tích cực, hiểu chuyện là đủ

Lần đầu tự "rao bán" bản thân lên mạng, sau nhiều lăn tăn, cuối cùng mình cũng dũng cảm viết lên, mong tìm được con dâu cho mẹ mình.

Một chút thông tin cơ bản về mình:

- Họ tên: Mr. A

- Năm sinh: 1991

- Tình trạng: độc thân, chưa từng kết hôn

- Quê quán: Hải Phòng, làm việc ở Hà Nội

- Công việc: nhân viên chứng khoán

- Ba từ nhận xét về bản thân: trách nhiệm, chân thành, tình cảm

- Ưu điểm của mình là biết phụ giúp, chia sẻ việc gia đình như nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa

- Sở thích: đọc sách, tập thể thao, du lịch (đã đi Thái Lan, Singapore, Malaysia, Trung Quốc, Lào).

Quan điểm về tình yêu của mình?

Đơn giản lắm. Mình chỉ mong cả hai cùng phấn đấu, chia sẻ và thông cảm. Mọi khó khăn đều trở nên nhỏ bé, đơn giản hơn khi có hai người góp sức giải quyết và động viên lẫn nhau, là chỗ dựa cho nhau.

"The one" không phải thứ có sẵn. Không có cặp đôi nào hợp nhau ngay từ đầu, mà là cả hai cùng hoàn thiện mỗi ngày, rồi trở thành "The one" của nhau.

Mình dự định bao lâu nữa lập gia đình?

Tuy không còn trẻ nhưng mình không vội vã. Mình không quan trọng tìm hiểu nhau vài tháng hay vài năm rồi cưới, chỉ cần hai bên cảm thấy đủ hiểu nhau, muốn gắn bó lâu dài với nửa còn lại là được.

Mình muốn tìm bạn đời như thế nào?

Mình thích câu nói của chồng ca sĩ Thanh Lam: "Thanh Lam dữ dội ở đâu? Tôi chỉ thấy dịu dàng".

Mình chỉ cần một người có suy nghĩ tích cực, hiểu chuyện là đủ. Ở ngoài, nếu bạn mạnh mẽ, "giang hồ" thế nào không quan trọng, chỉ cần về nhà đừng hỏi những câu như "Nếu mẹ và em cùng rơi xuống nước, anh cứu ai?", vì hai mẹ con mình biết bơi hết rồi nha.

Còn nhiều điều mình muốn nói nhưng chắc để khi gặp nhau, có nhiều thời gian hơn. Mình luôn mong nhận được sự chân thành và nghiêm túc từ bạn.

Chờ phản hồi sớm từ bạn. Hãy gửi số điện thoại hoặc link mạng xã hội cho mình nhé.

