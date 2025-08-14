Mệt mỏi vì bắt 3 chuyến xe buýt, đi hơn 30 km mới tới chỗ làm

Sử dụng phương tiện giao thông công cộng, tôi không ngờ có ngày phải mệt mỏi đến thế.

Đọc bài viết "Nghỉ việc, mở quán ăn vì ngày đi làm 60 km mất 3 tiếng" mà tôi cảm thấy tủi thân, vì các anh chị công chức, viên chức vẫn có người quan tâm đến. Tôi cũng là người đi làm cả đi và về mất 3 tiếng.

Đoạn đường cả đi và về hơn 60 km, không hề có xe đưa rước từ công ty và phải bắt xe buýt để đi làm hàng ngày. Số là từ ngày 1/8, chuyến xe buýt số 150 của TP HCM thay đổi lộ trình. Trước đây, tuyến này đi từ Bến xe Chợ Lớn đến Bến xe Tân Vạn (Bình Dương cũ), lộ trình có đi qua bến xe ngã tư Vũng Tàu của tỉnh Đồng Nai.

Thường ngày, tôi và rất nhiều người, già có trẻ có, người già thì đi tuyến xe buýt này để khám bệnh, người trẻ thì đi làm, các bạn trẻ khác là sinh viên thì đi học. Là tuyến xe thông dụng, và rẻ tiền, tiện lợi được người dân rất ưa chuộng, đã chạy trong suốt nhiều năm qua.

Nay, đầu bến đã được di dời, lộ trình bị ngắn lại và đặt đầu bến mới tại Bến xe Miền Đông mới. Rất nhiều người lại phải đi xe cá nhân để vào thành phố với mục đích khác nhau để kịp thời gian.

Các tuyến xe buýt 601, 603, 607 không thể đáp ứng với lượng khách lớn và tần suất giãn cách mỗi chuyến rất xa nhau (20 phút - 30 phút).

Xin nói thêm là lúc trước, tôi còn phải chạy xe máy từ nhà đến bến xe ngã tư Vũng Tàu, sau đó, mới bắt được xe buýt 150, rồi lại bắt thêm một chuyến buýt khác nữa thì mới tới được chỗ làm.

Ấy thế mà giờ đây còn phức tạp hơn, tôi phải bắt đến ba chuyến xe buýt mới tới được chỗ làm. Thời gian trung chuyển cho mỗi chuyến xe buýt lại tăng lên. Rất mất thời gian. Tôi không ngờ sử dụng phương tiện công cộng lại trở nên phức tạp như thế.

Huyen Funny