Bán đất mua chung với bạn thân, chiếm hơn 1,4 tỷ đồng

Đà NẵngNguyễn Văn Hải được bạn thân nhờ đứng tên thửa đất mua chung, sau đó tự ý bán để trả nợ cá nhân.

Ngày 13/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án, tạm giam Nguyễn Văn Hải, 45 tuổi, trú xã Duy Xuyên, để điều tra hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Văn Hải tại cơ quan công an. Ảnh: Thành Huynh

Theo điều tra, trước đây gia đình Hải và ông Nguyên (trú TP HCM) từng sinh sống cùng xóm tại thôn Hòa Nam, xã Duy Xuyên nên thân thiết từ lâu. Năm 2023, trong lần ông Nguyên về quê thăm gia đình, hai người góp vốn mua thửa đất diện tích hơn 130 m2, đất ở nông thôn, tại xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (cũ) để đầu tư.

Do tin tưởng, hai người thỏa thuận để Hải đứng tên chủ sở hữu trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Khi cần tiền trả nợ cá nhân, Hải đã tự ý chuyển nhượng thửa đất cho người khác với giá 1,425 tỷ đồng mà không thông báo cho ông Nguyên.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

* Tên bị hại đã thay đổi

Ngọc Trường