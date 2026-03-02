Bạn có sửa được phép tính sai '11 - 9 = 6' trong 5 giây?

Nhiều người tự tin vào là giải được liền, nhưng rồi lại ngồi suy nghĩ cả buổi vẫn chưa tìm ra hướng đi.

Nhìn qua tưởng bài toán này "toang" thật rồi, sai rõ mồn một luôn ấy chứ! Nhưng đừng vội lắc đầu, vì chỉ cần một pha "ra tay nhẹ nhàng" là mọi thứ sẽ hợp lý ngay lập tức. Một que diêm nhỏ bé, nhưng lại nắm giữ vận mệnh của cả phép tính - nghe drama chưa.

Câu đố này không chỉ thử thách khả năng tính toán mà còn kiểm tra độ tinh mắt và tư duy linh hoạt của bạn. Có khi nhìn chằm chằm thì không ra, nhưng vừa quay đi một cái lại "à ha!" ngay. Đúng kiểu trò chơi khiến não phải "khởi động nhẹ" nhưng lại cuốn không dứt.

Vậy nên, trước khi xem đáp án, thử thách bản thân một lần xem sao. Biết đâu bạn lại là người giải nhanh hơn bạn bè thì sao?

>> Đáp án

Mộc Trà