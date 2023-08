Bạn có can đảm đến với mình?

Mình ly hôn nhiều năm rồi, đang sống cùng hai con đã lớn tại TP HCM, có việc làm, cuộc sống tạm ổn cho ba mẹ con.

Ở tuổi U45, mình vẫn cần một người bạn chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Chắc hơi khó vì ở tuổi này nếu tìm như vậy sẽ có nhiều ý kiến cho rằng già rồi nên sống vậy với con cháu, bon chen làm gì, tự tìm khổ làm gì... Mọi người cũng biết mà, nhỏ hay lớn, già hay trẻ đều cần có bạn thân, bạn tâm giao, bạn tri kỷ, bạn đời... Mình không may mắn có bạn đời đồng hành suốt cuộc đời nên chỉ mong tìm bạn tri kỷ, bạn tâm giao. Mình không muốn khổ vì đã khổ nhiều rồi, cũng không muốn bon chen gì cả, chỉ là đôi lúc cuộc sống chông chênh cần ai đó tâm sự để sẻ chia.

Ngoại hình mình bình thường, được cái trẻ hơn so với tuổi chút, không cao cũng chẳng xinh. Mình chỉ có mỗi tấm lòng, sự thẳng thắn và thân thiện. Mình cảm nhận hầu như ai tìm bạn cũng hay nhìn vào ngoại hình trước nên mình khá tự ti khi kết bạn hay gặp ai đó lần đầu. Nói thật lòng, mình không hy vọng nhiều sẽ có ai đồng ý làm bạn với mình khi mình tự mô tả như vậy, nhưng đó là sự thật. Vì là sự thật nên mình rất trân trọng nếu ai đó đến với mình vì chính mình, tính cách và sự đồng điệu. Thật sự cảm ơn ai đó rất nhiều nếu can đảm và chân thật. Hãy liên hệ với mình nếu ai đó đủ can đảm nha.

