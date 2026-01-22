Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII trước khi bầu nhân sự khóa mới

Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII hiện có 163 Ủy viên, gồm 145 Ủy viên chính thức và 18 Ủy viên dự khuyết.

Đại hội Đảng XIV hôm nay tiến hành quy trình bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới. Tính đến ngày 22/1, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có 163 Ủy viên, trong đó 61 người trên 60 tuổi; 75 người từ 51 đến 60 tuổi; 27 người từ 50 tuổi trở xuống. Tất cả 18 Ủy viên Trung ương dự khuyết khóa XIII đều dưới 50 tuổi.

Ủy viên Trung ương chính thức khóa XIII trẻ nhất là ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó ban Chính sách, chiến lược Trung ương, năm nay 47 tuổi. Ủy viên Trung ương dự khuyết khóa XIII trẻ nhất là ông Mùa A Vảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên, năm nay 43 tuổi.

Hiện nay, Bộ Chính trị có 16 Ủy viên và Ban Bí thư có 10 thành viên. Bộ Chính trị có 7 Ủy viên trên 66 tuổi; 8 Ủy viên từ 60 đến dưới 66 tuổi; người duy nhất dưới 60 tuổi là Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng. Ban Bí thư có 3 Ủy viên dưới 60 tuổi; 5 Ủy viên từ 60 đến dưới 66 tuổi; 2 Ủy viên trên 66 tuổi.

Từ phải qua là Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh và Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng. Ảnh: Giang Huy

Trung ương khóa mới dự kiến 200 người, Bộ Chính trị 17-19 ủy viên

Trước đó hồi tháng 7/2025, tại buổi gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, mẹ Việt Nam anh hùng, tướng lĩnh và anh hùng lực lượng vũ trang tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng, cơ cấu phù hợp, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện.

Theo đó, Trung ương khóa XIV dự kiến gồm 200 Ủy viên, trong đó 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết. Bộ Chính trị khóa XIV có 17-19 Ủy viên; Ban Bí thư duy trì 11-13 Ủy viên. Số lượng này cơ bản giữ nguyên như các khóa gần đây. Tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 47 tuổi sẽ chiếm hơn 10% tổng số Ủy viên Trung ương; cán bộ nữ, dân tộc thiểu số chiếm 10-12%.

Tại họp báo quốc tế hôm 14/1, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho hay công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV được Trung ương khóa XIII và Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV tiến hành theo đúng các quy định của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của pháp luật và đảm bảo "khoa học, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, minh bạch, phát huy dân chủ, trí tuệ".

Bên cạnh đó, nhân sự khóa XIV đảm bảo hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa kế thừa và ổn định, đổi mới và phát triển, chuyên môn và sáng tạo, năng lực thực tiễn. Đặc biệt, công tác nhân sự khóa XIV đề cao chất lượng, hiệu quả sản phẩm công tác, sự cống hiến làm thước đo để đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ.

Vũ Tuân