Ban Bí thư đề nghị kiểm tra việc trả lương, thưởng cho người lao động

Ban Bí thư đề nghị bộ ngành, cơ quan kiểm tra, đôn đốc doanh nghiệp trong việc trả lương, thưởng Tết kịp thời cho người lao động.

Chiều 13/2, Ban Bí thư có chỉ đạo gửi các đơn vị, cơ quan Trung ương, địa phương về việc tổ chức Tết Bính Ngọ 2026.

Ban Bí thư đề nghị các bộ, ban, ngành Trung ương; cấp ủy, chính quyền các cấp bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho người thuộc diện chính sách, nhất là người có công, hộ nghèo, người yếu thế, công nhân lao động, đồng bào ở vùng sâu, vùng bị thiên tai. Việc thăm hỏi, hỗ trợ phải thực chất.

Các cơ quan kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp, người sử dụng lao động trong việc trả lương, thưởng Tết kịp thời cho người lao động. Thị trường cần được quản lý chặt chẽ về giá cả, bảo đảm cung - cầu hàng hóa, dịch vụ, không để xảy ra khan hiếm, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý trong dịp Tế; đồng thời kích thích thị trường tiêu dùng trong nước.

Công nhân May 10 (Hà Nội) nhận lì xì ngày đầu trở lại nhà máy sau kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn, tháng 2/2024. Ảnh: Ngọc Thành

Ban Bí thư đề nghị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh quốc gia, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Các đơn vị tăng cường bảo đảm an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, bảo đảm an toàn sản xuất, an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh. Yêu cầu là đặt tính mạng, sức khỏe của nhân dân; xử lý nghiêm các vi phạm.

Ban Bí thư cũng đề nghị các đơn vị tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn xã hội; không để hình thành các hoạt động lễ hội, tín ngưỡng lệch lạc.

Các cơ quan thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật đảng, với tinh thần "ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay", không để thời gian nghỉ Tết ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các nhiệm vụ.

Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tập trung triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; nghị quyết mới ban hành của Bộ Chính trị; chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Ban Bí thư cũng yêu cầu chuẩn bị chu đáo nội dung Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16; triển khai Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Sơn Hà