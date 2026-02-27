Băn khoăn khi bạn trai có ba con riêng và chỉ có thể góp bữa ăn

Con cái lớn lên, còn bao gánh nặng học hành, với khoản tiền ít ỏi của anh, tôi có được gì cho tôi và con?

Tôi 31 tuổi, làm công việc văn phòng. Chặng đường học hành và tình duyên của tôi khá chông gai. Sau khi lấy hai tấm bằng đại học, tôi rời thành phố về vùng quê và gặp anh. Anh ly thân cách đây ba năm, đã xong thủ tục ly dị một năm về trước, hiện ba đứa trẻ (ba bé trai) sống cùng mẹ chúng. Tôi cảm thấy thương anh và cả cuộc đời chông chênh ấy, dẫu vậy tôi vẫn luôn băn khoăn về cuộc sống thiếu thốn về sau. Chung quy là về cuộc sống sau này tôi sẽ phải lo cho con tôi và mẹ tôi, có lẽ anh chỉ góp vào bữa ăn gia đình, làm người chăm sóc chuyện nhà cửa và công việc nặng nhọc trong nhà.

Chuyện tôi nói ra với 10 người, chắc 9,5 người bảo tôi điên, sao lại chọn anh. Tôi cũng không hiểu sao mình lại thương anh đến vậy. Gia đình tôi xưa nay không có đàn ông và bản thân tôi thiếu tình cảm người cha. Tôi là kiểu sống tình cảm và nghèo khó từ thuở lọt lòng nên những gì mong cầu là tình cảm yêu thương. Nhưng khi đối diện với những câu hỏi từ bạn bè, rằng liệu lấy người đàn ông với gánh nặng con cái, chỉ lo được bữa ăn như thế, sau này tôi sẽ ra sao. Anh hơn tôi 6 tuổi, so với anh, tôi còn trẻ, người ấy liệu lo cho tôi được bao lâu nữa? Con cái lớn lên, còn bao gánh nặng học hành, với khoản tiền ít ỏi của anh, tôi có được gì cho tôi và con? Hàng vạn câu hỏi cứ làm tôi đau khổ. Mong các bạn cho lời khuyên tôi nên đi tiếp ra sao?

Thu Thanh