'Bamboo Airways bước vào giai đoạn vận chuyển thương mại'

Ông Trịnh Văn Quyết kiến nghị Cục Hàng không Việt Nam đề xuất Bộ Y tế tiêm vaccine ưu tiên cho tất cả cán bộ tại 23 cảng hàng không, từ nhân viên bảo vệ đến giám đốc, phi công, tiếp viên để đảm bảo an toàn cho du khách. Việc này giúp du khách trong nước và quốc tế an tâm hơn khi tới điểm đến, đảm bảo đúng tiêu chí "du lịch an toàn" Việt Nam đề ra trước đó.

Ông Võ Huy Cường, Phó cục trường hàng không Việt Nam. Ảnh: Giang Huy