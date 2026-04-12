Bài tập nhảy tại chỗ 50 giây giúp bay mỡ thừa của người Nhật

Phương pháp nhảy tại chỗ chỉ mất 50 giây mỗi ngày trở thành xu hướng bùng nổ ở Nhật Bản nhờ khả năng kích hoạt nhóm cơ đặc biệt giúp đốt cháy mỡ thừa hiệu quả và tăng cường cơ bắp nhanh chóng.

Những năm gần đây, Nhật Bản rộ lên cơn sốt "nhảy tại chỗ" (mini-jump), được quảng bá là một bài tập tại nhà ngắn gọn, dễ thực hiện nhưng mang lại hiệu quả cao trong việc đốt mỡ và tăng cường cơ bắp. Xu hướng này trở nên bùng nổ sau khi chương trình truyền hình "Cùng Kazlaser học tập" tiến hành thực nghiệm bài tập và ghi nhận kết quả ấn tượng với người tham gia. Chỉ trong vòng 10 ngày, những người trải nghiệm đã giảm được 2,2% mỡ cơ thể, đồng thời khối lượng cơ bắp cũng tăng lên đáng kể.

Lý giải về sức hút của bài tập chỉ mất 50 giây mỗi ngày, giáo sư lâm sàng Tsukamoto Hiroshi từ Bệnh viện thuộc Đại học Tsukuba, cho biết các động tác nhảy tại chỗ tác động trực tiếp và mạnh mẽ vào cơ dép ở bắp chân. Đây là nhóm cơ chứa tới hơn 90% sợi cơ co chậm, vốn có khả năng ưu tiên tiêu thụ chất béo làm nguồn năng lượng. Việc kích thích liên tục nhóm cơ này không chỉ giúp tiêu hao mỡ thừa mà còn thúc đẩy quá trình trao đổi chất cơ bản, giúp cơ thể hình thành cơ chế khó tích mỡ hơn về lâu dài.

Người trực tiếp tham gia thử thách là nghệ sĩ Okarina, thành viên của nhóm hài Okazu Club. Cô thực hiện bài tập với lộ trình "5 lần mỗi ngày, mỗi lần 10 giây", tổng cộng chưa đầy một phút vận động. Lúc đầu, Okarina hoài nghi về cường độ quá nhẹ này nhưng vẫn cố gắng kiên trì suốt 10 ngày tập. Trước khi bắt đầu, nghệ sĩ nặng 63,3 kg, với tỷ lệ mỡ là 31,6% và 21,65 kg cơ, cho thấy cô đang trong tình trạng béo phì nhẹ.

Kết quả sau 10 ngày gây bất ngờ lớn khi các chỉ số chuyển biến tích cực: tỷ lệ mỡ cơ thể giảm 2,2%, huyết áp giảm 15 đơn vị và khối lượng cơ bắp tăng thêm 1,22 kg. Cân nặng tổng thể tăng khoảng 1,5 kg nhưng đây là kết quả của việc phát triển cơ bắp thuần túy. Ngay cả giáo sư Tsukamoto cũng phải ngạc nhiên, bởi việc tăng hơn 1 kg cơ bắp trong thời gian ngắn như vậy là hiếm gặp.

Tuy nhiên, các chuyên gia sức khỏe lưu ý chìa khóa để duy trì một thể trạng khỏe mạnh lâu dài không chỉ nằm ở số lượng cơ bắp mà còn là sự cải thiện chức năng cơ toàn diện. Huấn luyện viên cá nhân Chikuyama Kazuhiro cho hay cơ bắp không chỉ đơn thuần là yếu tố thẩm mỹ bên ngoài. Vai trò của chúng còn gắn liền với khả năng chống đỡ của cơ thể, sự linh hoạt trong vận động và hiệu suất trao đổi chất.

Anh gợi ý một phiên bản nâng cao của bài tập này theo hình thức luyện tập cường độ cao ngắt quãng: nhảy 20 giây và nghỉ 10 giây, lặp lại 8 hiệp trong khoảng 4 phút. Nhịp độ trên giúp đẩy nhịp tim lên cao, thúc đẩy tuần hoàn máu, tăng tốc độ đốt cháy chất béo và tạo ra kích thích cần thiết để duy trì mật độ xương.

Để an toàn khi thực hiện tại nhà, người tập cần chú ý kỹ thuật "tiếp đất nhẹ nhàng" nhằm giảm thiểu tối đa phản lực lên khớp gối và cổ chân. Nếu lo lắng tiếng ồn hoặc sự rung chấn của sàn nhà khi nhảy, hãy trải một tấm thảm yoga để giảm bớt sự tác động. Những người mới tập nên bắt đầu từ tần suất thấp để cơ thể thích nghi dần trước khi tăng cường độ.

Các chuyên gia khuyên không nên quá lo lắng nếu thấy cân nặng tăng nhẹ trong giai đoạn đầu bởi đây thường là dấu hiệu tích cực cho thấy khối lượng cơ đang phát triển, đồng thời cơ thể đang tăng cường tích trữ glycogen và nước để phục vụ quá trình hồi phục. Thay vì chỉ nhìn vào con số trên bàn cân, người tập nên tập trung theo dõi sự thay đổi của tỷ lệ mỡ và độ săn chắc của vóc dáng để đánh giá chính xác nhất sự cải thiện của sức khỏe.

