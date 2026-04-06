Bài tập giúp cải thiện huyết áp cao sau 6 tuần

Theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí chuyên ngành Sports, 6 tuần tập luyện boxing (quyền Anh) có thể giúp giảm huyết áp và tăng cường chức năng của các mạch máu.

Nghiên cứu được thực hiện trên 24 người trẻ tuổi (độ tuổi trung bình là 25). Họ được chia thành hai nhóm: một nhóm tập boxing và một nhóm thực hiện các bài tập về độ linh hoạt và thăng bằng với cùng lịch trình. Tất cả tình nguyện viên đều mắc huyết áp cao giai đoạn 1, với chỉ số huyết áp tâm thu từ 130-139 mmHg và tâm trương từ 80-89 mmHg.

Cụ thể, những người tham gia thực hiện 10 hiệp tập luyện (mỗi hiệp kéo dài 3 phút) với bao cát hoặc tập cùng huấn luyện viên (mitt work), xen kẽ là các khoảng nghỉ ngắn 1 phút, với chế độ tập luyện gồm 3 buổi mỗi tuần.

Kết quả cho thấy, những người tham gia các buổi tập boxing đã giảm trung bình 16 mmHg chỉ số huyết áp tâm thu và 10 mmHg chỉ số huyết áp tâm trương. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh, mức giảm này tương đương, thậm chí còn lớn hơn so với kết quả thường đạt được thông qua việc sử dụng thuốc điều trị.

Giáo sư Alvaro Gurovich, đồng tác giả nghiên cứu từ Đại học Texas tại El Paso (Mỹ), cho biết: "Những gì chúng tôi đang chứng minh là tập luyện boxing không chỉ là một bài tập thú vị; nó thực sự có thể thay đổi cách thức hoạt động của các mạch máu".

Giáo sư Gurovich giải thích thêm rằng chỉ sau 6 tuần, mạch máu của những người tham gia đã trở nên linh hoạt hơn, phản ứng nhanh hơn và vận chuyển nhiều máu hơn. Điều này trực tiếp giúp giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ.

6 tuần tập luyện boxing (quyền Anh) có thể giúp giảm huyết áp và tăng cường chức năng của các mạch máu. Ảnh: Sixthtone

Đối với những người trẻ tuổi vốn đã bắt đầu có dấu hiệu tăng huyết áp, đây có thể là một giải pháp thay thế mạnh mẽ và bền vững thay vì phải bắt đầu một lộ trình dùng thuốc suốt đời.

Giáo sư Gurovich nhấn mạnh: "Tăng huyết áp là tác nhân chính dẫn đến bệnh tim, đột quỵ và tử vong sớm. Tuy nhiên, nhiều người trẻ đang ở giai đoạn đầu của bệnh lý này lại không hề biết mình mắc bệnh."

Nếu không được điều trị, tình trạng tăng huyết áp nhẹ có thể tiến triển nặng hơn và gây ra những tổn thương làm tăng nguy cơ gặp các vấn đề nghiêm trọng như đau tim và đột quỵ. Các nhà nghiên cứu cho biết, những thử nghiệm trong tương lai cần kiểm tra xem liệu những lợi ích tương tự có đạt được ở các nhóm dân số lớn tuổi hơn hay không.

"Những phát hiện này có thể định hình lại cách các bác sĩ lâm sàng tiếp cận một trong những yếu tố nguy cơ tim mạch phổ biến nhất thế giới hiện nay", giáo sư nhận định.

Mỹ Ý (Theo Express)