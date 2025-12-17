Bãi đỗ xe ngầm đầu tiên ở phố cổ Hà Nội được phê duyệt quy hoạch

Bãi đỗ xe ngầm 2 tầng tại vườn hoa Phùng Hưng - Bát Đàn, phường Hoàn Kiếm, quy mô khoảng 2.160 m2, công suất gần 270 ôtô, vừa được phê duyệt quy hoạch.

Theo quy hoạch tỷ lệ 1/500, khu vực nghiên cứu bãi đỗ xe ngầm nằm tại vườn hoa Phùng Hưng - Bát Đàn bao gồm vườn hoa hiện trạng và các tuyến đường xung quanh, khu đất phía tây bắc giáp phố Phùng Hưng, phía đông bắc giáp phố Đường Thành và phía nam giáp phố Bát Đàn.

Công trình được quy hoạch gồm 2 tầng hầm. Tầng hầm 1 bố trí khu dịch vụ thương mại, bãi đỗ xe máy và khu kỹ thuật. Tầng hầm 2 bố trí hệ thống đỗ xe ôtô tự động 4 tầng và khu kỹ thuật.

Phối cảnh tổng thể bãi đỗ xe ngầm tại khu vực vườn hoa Phùng Hưng - Bát Đàn.

Diện tích sàn để xe máy tại tầng hầm 1 khoảng 380 m2, đáp ứng khoảng 110 xe. Diện tích sàn để xe ôtô tại tầng hầm 2 khoảng 1.584 m2, bố trí hệ thống đỗ xe tự động với khoảng 268 xe. Ngoài ra, quy hoạch cho phép bố trí bãi đỗ ôtô ngắn hạn trên vỉa hè phố Phùng Hưng và phố Đường Thành, với quy mô khoảng 35 xe.

Không gian vườn hoa phía trên được quy hoạch gồm các công trình kỹ thuật nổi của bãi đỗ xe ngầm như lối lên xuống ôtô và xe máy, cùng hệ thống cây xanh, vườn hoa và đường dạo. Khu vực này bố trí công trình tạo điểm nhấn kiến trúc kết hợp lối tiếp cận xuống khu thương mại, sân chơi, sân thể dục thể thao và các tuyến đường dạo theo cấu trúc hình tròn hướng tâm.

Quy hoạch cũng bố trí các tiện ích kết hợp nơi sạc xe điện, chỗ để xe đạp điện và khu đất hạ tầng kỹ thuật cho trạm biến áp treo, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và mỹ quan đô thị.

Các chỉ tiêu về diện tích đất, diện tích xây dựng, tổng diện tích sàn và mật độ xây dựng sẽ được xác định ở giai đoạn lập dự án đầu tư, nhưng không vượt quá các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc đã được phê duyệt.

Mặt cắt quy hoạch bãi đỗ xe ngầm tại khu vực vườn hoa Phùng Hưng - Bát Đàn.

Theo Quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, khu vực 4 quận nội đô cũ gồm Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng và Đống Đa dự kiến bố trí 78 bãi đỗ xe công cộng ngầm, với tổng diện tích sàn khoảng 104 ha, cho phép xây dựng tối đa 5 tầng hầm và kết hợp chức năng thương mại, dịch vụ.

Những năm qua, thành phố đã nêu chủ trương xây dựng bãi đỗ xe ngầm tại công viên Thống Nhất, công viên Thủ Lệ và Cung thể thao Quần Ngựa, song đến nay chưa có dự án nào được triển khai. Bãi đỗ xe ngầm tại vườn hoa Phùng Hưng - Bát Đàn là dự án đầu tiên tại khu vực trung tâm được phê duyệt quy hoạch.

Võ Hải