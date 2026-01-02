Bác tin sách giáo khoa lịch sử 'bỏ qua' Quang Trung

Thông tin sách giáo khoa Lịch sử - Địa lý lớp 5 chỉ dạy về Nguyễn Ánh, không có Quang Trung và phong trào Tây Sơn là "vu khống có chủ đích", theo Bộ Giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 2/1 cho biết mạng xã hội đang lan truyền những thông tin thất thiệt, xuyên tạc liên quan nội dung lịch sử trong sách giáo khoa, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống. Bộ sách này của Nhà xuất bản Giáo dục, được chọn là sách dùng chung trong cả nước, từ năm học tới.

Cụ thể, một số tài khoản cho rằng sách giáo khoa Lịch sử - Địa lý lớp 5 chỉ dạy về Nguyễn Ánh (vua Gia Long) nhưng lại không dạy về Quang Trung và phong trào Tây Sơn.

Sau khi rà soát, Bộ khẳng định nội dung dạy học về Quang Trung và phong trào Tây Sơn được bố trí đầy đủ, có hệ thống, từ trung học cơ sở như lớp 8 (môn Lịch sử và Địa lý) đến trung học phổ thông như lớp 11 (môn Lịch sử).

Nội dung dạy học về nhà Nguyễn với tư cách là một triều đại cũng tương tự. Trong đó, nội dung về Nguyễn Ánh được bố trí theo mạch logic lịch sử ở lớp 5 (môn Lịch sử và Địa lý), lớp 7 và lớp 8 (môn Lịch sử và Địa lý), lớp 11 (môn Lịch sử).

Việc sắp xếp này phù hợp với logic tiến trình lịch sử, đặc điểm tâm lý lứa tuổi và quan điểm của Chương trình giáo dục phổ thông 2018: khoa học, khách quan, không tiếp cận theo hướng thần tượng hóa hay phán xét đạo đức cá nhân.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị Bộ Công an vào cuộc xác minh, làm rõ động cơ, mục đích của việc tạo dựng và phát tán các thông tin, bình luận thất thiệt, xuyên tạc nói trên.

Mục đích là để xử lý nghiêm các vi phạm, đảm bảo đảm an ninh chính trị trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Bộ cũng khuyến cáo người dân không chia sẻ, bình luận thiếu căn cứ trước những thông tin này.

Sách giáo khoa, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống. Ảnh: Hoàng Giang

Nguyễn Ánh và Quang Trung là hai nhân vật gắn với giai đoạn biến động lớn của lịch sử Việt Nam, cuối thế kỷ 18.

Quang Trung (Nguyễn Huệ) là lãnh tụ phong trào Tây Sơn, nổi bật với chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa năm 1789 trước quân Thanh. Đây được coi là một trong những chiến công hiển hách nhất trong lịch sử giữ nước của dân tộc.

Tuy nhiên, ông đột ngột qua đời vào năm 1792. Nguyễn Ánh sau đó đánh bại nhà Tây Sơn, lên ngôi vua năm 1802 với niên hiệu Gia Long, mở đầu triều Nguyễn. Ông là người có đóng góp không nhỏ trong việc thống nhất giang sơn, mở mang bờ cõi đất nước.

Khánh Linh