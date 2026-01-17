Bác sĩ Trung Quốc hướng dẫn 2 thói quen cải thiện chức năng thận sau 3 tháng

Bác sĩ Hung Yung-hsiang hướng dẫn bệnh nhân suy thận mạn cải thiện sức khỏe bằng cách uống nước theo trọng lượng cơ thể và tập thể dục vừa sức mỗi ngày.

Bác sĩ Hung Yung-hsiang, chuyên gia thận học với hơn 20 năm kinh nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Tam Quân, Đài Loan, khẳng định hiện chưa có loại thuốc nào phục hồi hoàn toàn tổn thương thận trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, bệnh nhân có thể kiểm soát và cải thiện các chỉ số sức khỏe bằng cách thay đổi lối sống. Thực tế lâm sàng cho thấy, nhiều người bệnh đã ghi nhận chuyển biến tích cực về chỉ số chức năng thận sau 3 tháng kiên trì áp dụng hai thói quen cốt lõi là uống đủ nước và tập thể dục đúng cách.

Ảnh minh họa: Quench

Về chế độ nước, chuyên gia đưa ra công thức tính lượng nước nạp vào mỗi ngày: lấy trọng lượng cơ thể nhân với 30-40 ml. Ví dụ, một người nặng 60 kg cần uống từ 1.800 đến 2.400 ml nước. Việc duy trì lượng nước này giúp hỗ trợ tối đa quá trình lọc và đào thải tạp chất ra khỏi cơ thể.

Song song đó, bệnh nhân cần thực hiện các bài tập aerobic cường độ trung bình như nhảy dây, chạy bộ hoặc đạp xe khoảng 30 phút mỗi ngày, duy trì 5 buổi một tuần. Mục tiêu quan trọng của vận động là nâng nhịp tim lên mức 130 nhịp/phút và gây đổ mồ hôi nhẹ. Bác sĩ Hung nhấn mạnh việc đi bộ thư giãn đơn thuần không đủ để thúc đẩy lưu lượng máu đến nuôi dưỡng các cầu thận đang suy yếu. Mặc dù các cầu thận đã xơ hóa không thể tái tạo, việc tăng cường tưới máu sẽ giúp tối ưu hóa khả năng làm việc của các đơn vị cầu thận còn lại.

Cảnh báo về sự nguy hiểm âm thầm của bệnh, chuyên gia dẫn chứng số liệu tại Đài Loan với gần 100.000 người phải chạy thận và hơn 2 triệu người mắc suy thận mạn tính. Đáng ngại là bệnh thường diễn tiến trong 25-30 năm mà không có biểu hiện rõ rệt ở giai đoạn đầu. Ông từng tiếp nhận một nam nhân viên văn phòng hơn 40 tuổi đến khám vì mệt mỏi, tiểu ít suốt nửa năm. Lúc nhập viện, người này đã phù phổi, cơ thể toát ra mùi amoniac đặc trưng của nhiễm độc niệu và buộc phải chạy thận cấp cứu ba lần mỗi tuần suốt đời.

Để tránh tình trạng "khi có triệu chứng thì đã quá muộn", bác sĩ Hung khuyến cáo người dân, đặc biệt sau tuổi 40, cần xem thận như nguồn tài nguyên hữu hạn phải tiết kiệm. Con người sinh ra với khoảng 2 triệu cầu thận nhưng chỉ cần 500.000 đơn vị hoạt động để duy trì sự sống. Tuy nhiên, tuổi tác cùng các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp sẽ làm giảm dần mức lọc cầu thận (GFR).

Chuyên gia thận học Hung Yung-hsiang. Ảnh: Fiftyplus

Cách tầm soát hiệu quả nhất là xét nghiệm máu và nước tiểu định kỳ để kiểm tra chỉ số Creatinine (CR). Khi mức lọc cầu thận xuống dưới 60 (giai đoạn 3), bệnh nhân cần tái khám mỗi 3 tháng. Do Creatinine là sản phẩm chuyển hóa từ cơ bắp, chuyên gia lưu ý người đi xét nghiệm cần tránh các bài tập nhóm cơ lõi cường độ cao trước đó để đảm bảo kết quả phản ánh chính xác chức năng thận.

Bình Minh (Theo SET News)