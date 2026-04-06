Bác sĩ thẩm mỹ Nhật dùng thuốc mê tấn công tình dục 21 phụ nữ

Bác sĩ Shoichi Takezawa, cựu giám đốc phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ ở Tokyo, xâm hại 17 bệnh nhân và 4 y tá trong 9 năm mới bị phanh phui.

Yomiuri Shimbun đưa tin ngày 4/4, Shoichi Takezawa, 46 tuổi, bị Tòa án quận Tokyo tuyên án 25 năm tù vì hành vi cưỡng hiếp và quấy rối tình dục 21 phụ nữ, bao gồm cả bệnh nhân và y tá, trong khoảng 9 năm.

Takezawa gây án bằng cách dùng thuốc gây mê hoặc thuốc ngủ để khiến nạn nhân không thể chống cự. Bốn trong số các nạn nhân là trẻ vị thành niên vào thời điểm bị hại, bao gồm một bé gái 9 tuổi.

Takezawa là cựu giám đốc một phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ ở quận Edogawa, Tokyo. Trước đó, ông ta nổi tiếng với thành tích không có sự cố nào trong suốt 15 năm hành nghề.

Takezawa bị bắt lần đầu vào tháng 6/2022 vì bị một y tá tố cáo cưỡng hiếp khi cô mới vào làm được vài ngày, đầu tháng 4/2022. Từ đó, ông ta liên tục bị cảnh sát bắt giữ 6 lần khi nhiều nạn nhân lên tiếng tố cáo.

Theo phán quyết ngày 11/3 của tòa án, từ tháng 8/2013 đến tháng 5/2022, Takezawa đã thực hiện hành vi tấn công tình dục đối với 21 phụ nữ (độ tuổi từ 9 đến 33) tại phòng khám và nhà riêng. 17 trong 21 nạn nhân là bệnh nhân được Takezawa điều trị, bị xâm hại khi đang trong tình trạng không thể chống cự do tác dụng của thuốc gây mê dùng trong phẫu thuật thẩm mỹ. Takezawa đã quay phim quá trình gây án bằng điện thoại di động.

Bốn nạn nhân còn lại là y tá và nhân viên hành chính (22 đến 31 tuổi) tại phòng khám, bị Takezawa lén bỏ thuốc ngủ vào đồ uống khi mời đi ăn, sau đó đưa về nhà.

Trong chuỗi tội ác này của bị cáo, có một phụ nữ bị xâm hại nhiều lần. Tòa án tuyên Takezawa phạm tổng cộng 31 tội danh.

Trước khi đọc bản án, thẩm phán lên án "tội ác đáng khinh" của Takezawa khi lợi dụng vị trí bác sĩ để thỏa mãn dục vọng, coi thường phẩm giá của các nạn nhân, suy đồi đạo đức nghiêm trọng. Mức 25 năm tù ít hơn so với đề nghị 27 năm của bên công tố.

Takezawa thừa nhận các cáo buộc nhưng đã kháng cáo lên Tòa án cấp cao Tokyo với lý do mức án quá nặng.

Tuệ Anh (theo Yomiuri Shimbun, Asahi)