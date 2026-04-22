Bác sĩ sản khoa Trung Quốc bỏ áo blouse đi bán bảo hiểm, mì bò

Trong thập kỷ đầu tiên làm nghề, bác sĩ sản khoa Trương Tuyền thường xuyên ngủ gật trên chiếc ghế đẩu trong phòng mổ.

Cô luôn tất bật với những cuộc phẫu thuật, ca trực thâu đêm và những ca đỡ đẻ có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Bước sang thập kỷ thứ hai trong sự nghiệp của Trương, tỷ lệ sinh tại Trung Quốc sụt giảm nhanh đến mức báo động. Thu nhập của Trương chững lại, cơ hội thăng tiến hẹp dần. Cô kể có những ngày, số nhân viên y tế còn đông hơn cả sản phụ, điều đó đủ khiến cô hiểu rằng đã đến lúc phải ra đi.

Giờ đây, ở tuổi 43, Trương Tuyền là nhân viên đại lý bảo hiểm. "Khó có thể nói đây là một quyết định bốc đồng", Trương Tuyền chia sẻ về việc rời bỏ ngành sản khoa vào năm 2016 tại một thành phố nhỏ thuộc tỉnh Hồ Bắc. "Đúng hơn, đó là kết quả của vô vàn những hối tiếc cứ chồng chất lên nhau".

Đó cũng là năm Trung Quốc chấm dứt chính sách một con và cho phép các cặp vợ chồng sinh con thứ hai với hy vọng cứu vãn đà suy giảm dân số. Nhưng rốt cuộc, nỗ lực cứu vãn này cũng chỉ mang lại tác dụng trong một thời gian ngắn. Ngay cả khi chính quyền nâng giới hạn lên ba con và triển khai hàng loạt biện pháp khuyến khích như trợ cấp tiền mặt, kéo dài kỳ nghỉ thai sản và hỗ trợ nhà ở, số trẻ sơ sinh vẫn tiếp tục giảm, chạm mức thấp kỷ lục là 7,92 triệu ca vào năm 2025.

Một y tá chăm sóc trẻ sơ sinh tại Dương Châu, tỉnh Giang Tô, năm 2023. Ảnh: VCG

Với các bác sĩ sản khoa, tỷ lệ sinh sụt giảm đồng nghĩa với việc các phòng bệnh dần trống trơn, số ca đỡ đẻ thưa thớt hơn. Áp lực đè nặng lên những khoa từng được coi là không thể thiếu. Một số buộc phải sáp nhập, thu hẹp quy mô, thậm chí là xóa sổ hoàn toàn.

Đến năm 2024, cuộc khủng hoảng đã trở nên rõ rệt đến mức bác sĩ Đoạn Đào, Giám đốc Sản khoa tại Bệnh viện Đông Phương Thượng Hải, một trong những chuyên gia sản khoa nổi tiếng nhất Trung Quốc, phải công khai kêu gọi "cứu lấy ngành sản khoa". Ông cảnh báo chuyên khoa này đang "sụp đổ".

Năm ấy, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã đưa dịch vụ đỡ đẻ vào danh mục dịch vụ y tế cơ bản, yêu cầu cấp huyện phải duy trì các dịch vụ đỡ đẻ công lập, đồng thời kêu gọi bệnh viện không được cắt giảm lương của bác sĩ khoa sản. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, nhiều người thuộc thế hệ của Trương Tuyền đã rời bỏ nghề. Với các sinh viên y khoa, chuyên ngành hỗ trợ sinh sản (điều trị vô sinh, hiếm muộn) từng được coi là hy vọng duy nhất để bám trụ với nghề nhưng rồi chẳng bao lâu sau, con đường này cũng rơi vào cảnh quá tải và cạnh tranh khốc liệt.

Dù đa số vẫn ở lại với nghề, thực tế trước mắt các bác sĩ là một ngành sản dần thu hẹp và tái cấu trúc mạnh mẽ, khi các bệnh viện buộc phải tìm mọi cách để sinh tồn thay vì chỉ dựa vào dịch vụ đỡ đẻ đơn thuần.

Thạch Kế Nguyệt là một trong những bác sĩ chọn ở lại. "Khi còn là thực tập sinh, tôi đã yêu ngành sản khoa ngay lập tức", Thạch chia sẻ. "So với các khoa khác, nơi đây mang lại cảm giác cách biệt hẳn với bệnh tật và cái chết. Khi bế trên tay những trẻ sơ sinh đỏ hỏn, mềm mại, tôi cảm thấy có một tiếng gọi thiêng liêng đang dẫn lối mình đến với công việc này".

Hiện là trưởng khoa sản tại một bệnh viện đa khoa ở thành phố hạng 5 thuộc Đông Bắc Trung Quốc, bác sĩ Thạch từng chứng kiến số ca sinh tại bệnh viện mình giảm xuống chỉ còn một nửa so với những năm 2000, thời điểm khoa của cô đón tới 300 trẻ chào đời mỗi tháng.

Bệnh nhân chờ khám sản tại Bệnh viện Trung Nam thuộc Đại học Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, hồi tháng 3. Ảnh: VCG

Tính đến năm 2024, một số bệnh viện đa khoa trên khắp cả nước đã ngừng cung cấp dịch vụ đỡ đẻ, trong khi nhiều bệnh viện sản bị đóng cửa hoặc sáp nhập vào các hệ thống y tế lớn hơn. "Các bệnh viện đa khoa rất ngại tiếp nhận những đơn vị này", Thạch nói. "Bởi lẽ, các cơ sở đó thường xuyên thua lỗ và bị xem là gánh nặng".

Trương Tuyền hiểu rõ gánh nặng này hơn ai hết qua thực tế tại nơi làm việc. Khi cô nghỉ việc, số ca sinh mỗi tháng đã giảm xuống dưới 30, so với con số 100 ca lúc cô mới bắt đầu. Mức lương của cô sau khi tăng từ 3.000 nhân dân tệ lên 7.000 nhân dân tệ trong thập kỷ đầu tiên thì gần như không nhích thêm chút nào sau đó.

Đối với những bác sĩ cùng thế hệ với Trương Tuyền, đây là một thời điểm nghiệt ngã. Họ bước chân vào ngành từ thời mà tấm bằng cử nhân vẫn còn "có giá" nhưng rồi phát hiện ra việc thăng tiến ngày càng khó khăn khi lớp trẻ có học vị cao hơn ồ ạt tràn vào. Họ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan khi rời bỏ bệnh viện sẽ không biết đi đâu về đâu vì thiếu các lựa chọn nghề nghiệp phù hợp, còn ở lại thì con đường thăng tiến cũng ngày càng thu hẹp.

Ngay cả khi Trung Quốc nới lỏng các hạn chế sinh con, tình hình tại các khoa sản vẫn không mấy cải thiện. Tại phòng khám, Thạch thường khuyên các cặp vợ chồng lỡ mang thai con thứ hai nên giữ lại đứa trẻ. "Nhưng câu trả lời luôn là không", cô kể.

Vào tháng 2, làn sóng sụt giảm đã lan tới cả các bệnh viện hàng đầu tại Quảng Châu. Một cựu nữ hộ sinh cho biết đã nghỉ việc sau khi khoa của mình bắt đầu cắt giảm lương từ 1.000 đến 2.000 nhân dân tệ mỗi tháng và tinh giản nhân sự. "Tôi đã nghĩ đến việc ra đi từ lâu", người phụ nữ ngoài 30 tuổi chia sẻ. "Thật sự rất khó để buông bỏ, nhất là cảm giác mình vẫn còn được mọi người cần đến và cả những người đồng nghiệp từng sát cánh bên tôi trong lúc khó khăn nhất".

Hiện cô sống cùng chồng con tại thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, và phụ giúp công việc tại quán mì bò của gia đình. Cô cho biết không có ý định quay lại ngành sản. Với bằng cấp chuyên môn khiêm tốn, cô cảm thấy mình không còn cơ hội được nhận vào các bệnh viện hàng đầu.

Để cứu vãn tình trạng các dịch vụ sản khoa đang dần bị xóa sổ, Ủy ban Y tế Quốc gia năm 2024 đã ra quy định bắt buộc, huyện đông dân (trên 300.000 người) phải duy trì tối thiểu hai cơ sở đỡ đẻ công, còn huyện quy mô nhỏ hơn bắt buộc giữ lại ít nhất một. Chính phủ cũng quy định các bệnh viện công phải nỗ lực duy trì mức lương cho bác sĩ sản khoa không thấp hơn mức trung bình chung của toàn bệnh viện, đồng thời cấm áp chỉ tiêu doanh thu cho nhân viên khoa này.

Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết ngày càng ít sinh viên y khoa lựa chọn ngành sản. Những người đang làm nghề thì có xu hướng chuyển sang chuyên khoa khác hoặc bỏ hẳn công việc tại bệnh viện. "Họ giống như những chú ếch bị luộc trong nước ấm", Trương Tuyền ví von.

Trương Tuyền (ngoài cùng bên trái) trong phòng mổ tại tỉnh Hồ Bắc, giai đoạn 2014-2015 và cô (ảnh phải) đang thuyết trình về bảo hiểm nhân thọ tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. Ảnh: Trương Tuyền

Trong khi các khoa sản tại những thành phố nhỏ dần trở nên vắng bóng bệnh nhân, những phòng khám hỗ trợ sinh sản ở đô thị lớn vẫn tấp nập, mở ra một triển vọng nghề nghiệp hoàn toàn khác. Dư Mạnh Cầu đã chớp lấy cơ hội này khi bắt đầu thực tập tại một phòng khám hỗ trợ sinh sản ở Thượng Hải vào năm 2016, đúng lúc chính sách hai con của Trung Quốc có hiệu lực. Cô sau đó được giữ lại làm bác sĩ chính thức.

Những gia đình có điều kiện thuộc thế hệ 7x và 8x cuống cuồng tìm cách sinh thêm con trước khi quá muộn. Lúc này, các phòng khám không chỉ kiếm tiền từ việc thụ tinh nhân tạo mà còn hốt bạc nhờ dịch vụ sàng lọc di truyền. Theo bác sĩ Dư, dù chỉ định sinh một con, nhiều cặp đôi vẫn không tiếc tiền đầu tư cho các dịch vụ cao cấp nhất để bảo vệ sức khỏe cho cả mẹ và con.

"Thế nhưng, thời hoàng kim đó đã sớm lùi vào dĩ vãng", cô nói.

Khi các phòng khám hỗ trợ sinh sản mọc lên ngày càng nhiều tại những thành phố nhỏ, hút bớt lượng bệnh nhân về địa phương, cơ hội việc làm tại bệnh viện ở thành phố lớn cũng trở nên khan hiếm hơn. Điều này tạo ra một "khe cửa hẹp" cho các bác sĩ trẻ, bởi ngay cả những phòng khám mới ở tỉnh cũng chỉ muốn thuê người đã vững tay nghề thay vì sinh viên mới ra trường.

Lý Thục Hoa sắp tốt nghiệp vào tháng 6 này, cảm thấy cánh cửa đã bắt đầu khép lại ngay khi cô vừa bước chân vào ngành khoa học sinh sản. Sau 8 năm đào tạo y khoa ròng rã, cô gần như không thể tìm được việc làm tại các trung tâm hỗ trợ sinh sản. Cô đã mở rộng phạm vi tìm kiếm sang các công ty dược phẩm và tạp chí y khoa nhưng kết quả vẫn là con số không.

"Tôi từng rất lý tưởng khi quyết định trở thành bác sĩ vì nghĩ đó là cách cống hiến cho xã hội nhưng giờ đây, có vô số khoảnh khắc tôi chỉ muốn bỏ cuộc", cô nghẹn ngào.

Từ góc nhìn của người trong nghề, bác sĩ Dư cũng nhận thấy mảng hỗ trợ sinh sản đã rơi vào tình trạng bão hòa, khiến cơ hội gia nhập ngành của các bác sĩ trẻ ngày càng trở nên mong manh. Dù các cá nhân có sẵn lòng chi nhiều tiền hơn cho dịch vụ cao cấp, điều đó cũng không thể bù đắp nổi sự sụt giảm tổng thể của toàn thị trường. Năm ngoái, chính Dư cũng rời trung tâm hỗ trợ sinh sản để gia nhập một công ty dược phẩm.

Đối với những gia đình vẫn chọn sinh con, sự thu hẹp của hệ thống sản khoa đã tạo ra một thứ bậc dịch vụ mới. Các khoa sản công lập đang dần chuyển mình, học tập mô hình của các bệnh viện tư nhân để tồn tại. Tại một bệnh viện công hàng đầu ở Thượng Hải, bác sĩ Ngụy Văn cho biết cô vẫn phải làm việc xuyên ngày đêm. Khi các dịch vụ đỡ đẻ ở thành phố nhỏ biến mất, bệnh nhân đổ dồn về bệnh viện tuyến đầu.

Để thích ứng với thời cuộc, khoa của Ngụy Văn đã triển khai các dịch vụ VIP: có chuyên gia và hộ sinh riêng, nhóm chat hỗ trợ 24/7, với mức phí có thể lên tới hơn 100.000 nhân dân tệ (gần 390 triệu đồng), gấp 10 lần mức tiêu chuẩn. Các bác sĩ được yêu cầu phải cải thiện "thái độ phục vụ", ngay cả trong những ca trực đêm vất vả.

Bác sĩ sản khoa Đoạn Đào tại văn phòng làm việc ở một bệnh viện thuộc Thượng Hải, ngày 11/2. Ảnh: Jade Gao/AFP

Bác sĩ Đoạn Đào cho rằng các bệnh viện hiện nay buộc phải tự tìm đường sống. "Nếu chỉ dựa vào mỗi sản khoa mà không có các dịch vụ đi kèm, gần như không thể duy trì được", ông khẳng định. Các bệnh viện phải mở rộng sang những mảng như ngăn ngừa sinh non, điều trị hiếm muộn, chăm sóc sau sinh, phục hồi chức năng, thẩm mỹ da liễu, chống lão hóa và sức khỏe tâm thần.

Trương Tuyền tin rằng tương lai ngành y sẽ chỉ còn tồn tại hai nhóm chính sẽ chỉ còn lại các bệnh viện lớn hàng đầu song hành cùng bệnh viện cộng đồng nhỏ gọn. Đi kèm với đó là các khoa quốc tế chuyên phục vụ nhóm khách hàng thượng lưu. "Những cơ sở ở phân khúc giữa sẽ bị đào thải hoặc bị thâu tóm", cô nói.

Trương đã chọn ra đi trước khi tương lai đó ập đến. Hiện tại, cô điều hành một nhóm bảo hiểm gồm 50 người, có nhiều thời gian hơn để chăm sóc con cái và cuối cùng cũng được ngủ đủ giấc. Thu nhập của cô cao gấp ít nhất ba lần so với thời làm bác sĩ. "Sau khi rời ngành y, cuối cùng tôi cũng bắt đầu được sống như một người bình thường", cô viết trên mạng xã hội.

Bình Minh (Theo Sixth Stone)