Bác sĩ Nhật và hành trình chữa lành khởi nguồn từ người anh trai tự kỷ

Từ tình yêu dành cho người anh trai tự kỷ, bác sĩ Honda Takahiro đã dành cả đời nghiên cứu liệu pháp tế bào gốc, mở ra hy vọng cho trẻ rối loạn phát triển.

Trước khi trở thành một trong những chuyên gia lĩnh vực trị liệu tế bào gốc tại Nhật Bản, bác sĩ Honda Takahiro từng là cậu bé chứng kiến người anh trai mình lớn lên trong thế giới "khác biệt". Ký ức ấy đã trở thành ngọn lửa thôi thúc ông dành trọn đời cho hành trình nghiên cứu và chữa lành.

Với bác sĩ Honda Takahiro, Giám đốc Viện Nghiên cứu Điều trị Cấy ghép Tế bào gốc Tokyo (TSRI), lựa chọn theo đuổi nghiên cứu trị liệu tế bào gốc cho trẻ tự kỷ không xuất phát từ sách vở, mà từ tình thương và sự thấu cảm dành cho người anh trai kém may mắn.

Trẻ tự kỷ cần được thấu hiểu và đồng hành trong hành trình hòa nhập với cộng đồng. Ảnh: Pexels

"Nếu anh trai tôi có thể được sống một cuộc đời bình thường..." - câu nói ấy đã theo ông suốt hành trình trưởng thành. Anh trai ông mắc chứng rối loạn phát triển, chỉ có thể giao tiếp và tự chăm sóc bản thân ở mức cơ bản, nhưng gặp nhiều khó khăn trong học tập và hòa nhập xã hội. Gia đình đã tìm đủ phương pháp trị liệu tâm lý, giáo dục đặc biệt, dùng thuốc suốt nhiều năm, song hiệu quả vẫn hạn chế.

Cha mẹ ông luôn giữ niềm tin rằng "chỉ cần con tốt hơn một chút cũng xứng đáng để cố gắng". Tình yêu và niềm hy vọng đó đã trở thành động lực giúp Takahiro theo đuổi các giải pháp đột phá, mong mang đến cơ hội sống tốt hơn cho những đứa trẻ giống như anh trai mình - những "đứa trẻ khác biệt" đang bị bỏ lại phía sau.

Bước ngoặt đến khi anh trai ông không may bị tai biến mạch máu não, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng và vận động. Trong hoàn cảnh đó, Takahiro quyết định thử áp dụng liệu pháp tế bào gốc - một hướng đi tiên tiến trong y học tái tạo với kỳ vọng phục hồi mô thần kinh tổn thương. Kết quả như một "phép màu": các cơn co giật giảm rõ rệt, khả năng vận động cải thiện tới 78%, nhiều chức năng thần kinh được phục hồi.

Khoảnh khắc anh trai mỉm cười và gọi tên mình sau nhiều năm, ông nhận ra: "Tế bào gốc không chỉ giúp cơ thể hồi phục, mà còn có thể thay đổi cuộc đời con người". Từ đó, ông dấn sâu hơn vào nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc trong điều trị các rối loạn phát triển thần kinh như tự kỷ, tăng động, chậm nói và bại não trẻ em.

Sau nhiều năm nghiên cứu và điều trị lâm sàng, bác sĩ Honda Takahiro đã tổng hợp kết quả và kinh nghiệm trong cuốn "Trị liệu tế bào gốc - cải thiện tự kỷ và rối loạn phát triển". Cuốn sách cung cấp thông tin khoa học về ứng dụng tế bào gốc, đồng thời là hành trình chữa lành được kể bằng ngôn ngữ giản dị, gần gũi với cả phụ huynh và người làm chuyên môn.

Cuốn "Trị liệu tế bào gốc - cải thiện tự kỷ và rối loạn phát triển" hiện có mặt tại hệ thống nhà sách Fahasa toàn quốc và các kênh mua sách trực tuyến. Ảnh: Fahasa

Phiên bản tiếng Việt của sách được dịch và hiệu đính bởi Phó giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thế Hải, cùng ông Nguyễn Việt Tiến và bà Hoàng Thị Cúc từ Mirai Care Việt Nam - đơn vị phát hành tại Việt Nam, đồng thời là cầu nối hợp tác với Viện TSRI (Tokyo) trong lĩnh vực điều trị tự kỷ bằng tế bào gốc.

"Chúng tôi mong mang đến cho phụ huynh không chỉ thông tin khoa học, mà còn là sự đồng hành và hy vọng. Mỗi đứa trẻ đều có giá trị riêng và mỗi gia đình đều xứng đáng được tiếp cận cơ hội tốt nhất cho con mình", ông Nguyễn Việt Tiến, Tổng giám đốc Mirai Care Việt Nam chia sẻ.

(Nguồn: Công ty cổ phần Mirai Care)