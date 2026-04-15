Bác sĩ Mỹ bị truy tố vì cắt nhầm nội tạng khiến bệnh nhân tử vong

MỹThomas Shaknovsky, bác sĩ chuyên khoa chỉnh hình 44 tuổi, phẫu thuật cắt lách nội soi cho bệnh nhân nhưng lại cắt gan, dù hai cơ quan này có kích thước, màu sắc và vị trí khác biệt.

Theo Văn phòng Công tố viên bang Florida, bác sĩ Thomas Shaknovsky đã bị truy tố về tội ngộ sát cấp độ hai liên quan đến cái chết của ông Bill Bryan, 70 tuổi, vào tháng 8/2024.

Thomas bị bắt tại Florida trong sáng 13/4 sau cuộc điều tra kéo dài hai năm do lực lượng thực thi pháp luật phối hợp với các cơ quan y tế. Thomas hiện bị tạm giam tại nhà tù hạt Walton với mức bảo lãnh 75.000 USD. Nếu bị kết tội, Thomas phải đối mặt với mức án tối đa 15 năm tù.

Theo lệnh đình chỉ giấy phép hành nghề của Thomas từ tòa án, bác sĩ chuyên khoa chỉnh hình này đã khuyến nghị phẫu thuật sau khi bệnh nhân 70 tuổi nhập viện Ascension Sacred Heart Hospital Emerald Coast ở Florida với các triệu chứng đau bụng, ngày 18/8/2024. Kết quả chụp chiếu cho thấy "nghi ngờ lách to và có máu trong màng bụng nhưng không có xuất huyết".

Trong hai ngày tiếp theo, Thomas khuyên nên phẫu thuật ngay dù ông Bill muốn trở về nhà ở bang Alabama. Vào ngày thứ ba, Thomas "tiếp tục gây áp lực", cuối cùng bệnh nhân đã đồng ý.

Công tố viên cáo buộc ngày 21/8/2024, trong ca phẫu thuật cắt lách nội soi, Thomas vô tình cắt bỏ gan của bệnh nhân thay vì lá lách, dù hai cơ quan nội tạng này có kích thước, màu sắc và vị trí khác biệt, dẫn đến "mất máu nghiêm trọng và bệnh nhân tử vong ngay trên bàn mổ".

Thomas sau đó thừa nhận đã cắt bỏ một cơ quan mà anh ta tin là lá lách, dù không thể xác định chính xác do bị sốc bởi tình huống hỗn loạn trong phòng mổ khi đó. Thomas cũng cho rằng lá lách của bệnh nhân bị phình to bất thường và gan nằm ở vị trí không bình thường, góp phần dẫn đến việc xác định sai.

Theo hồ sơ, Thomas vẫn tiếp tục ca phẫu thuật ngay cả khi bệnh nhân bị ngừng tim. Sau ca mổ, bác sĩ này cho biết bệnh nhân tử vong do vỡ phình động mạch lách.

Kết quả khám nghiệm tử thi "không tìm thấy bằng chứng về vỡ phình động mạch lách". Hồ sơ cáo buộc "lá lách và các mô liên kết của bệnh nhân vẫn nguyên vẹn và ở vị trí bình thường, nhưng gan đã bị mất".

Đại bồi thẩm đoàn hạt Walton cho biết hành động của bác sĩ Thomas trong phòng mổ "cấu thành hành vi phạm tội theo luật Florida".

Hồ sơ cũng cáo buộc Thomas có hai sai phạm y tế khác, khiến một bệnh nhân khác tử vong. Cụ thể, trong ca phẫu thuật vào tháng 5/2023, Thomas bị cáo buộc cắt bỏ một phần tuyến tụy của bệnh nhân thay vì tuyến thượng thận trái theo kế hoạch. Khi được hỏi về sai sót này, Thomas tuyên bố tuyến thượng thận đã "di chuyển" đến một bộ phận khác trong cơ thể.

Trong ca phẫu thuật vào tháng 7/2023, bác sĩ này cắt bỏ một phần ruột của bệnh nhân gây thủng đường tiêu hóa. Bệnh nhân được chuyển đến phòng ICU ngay sau đó nhưng đã tử vong.

Theo hồ sơ công khai từ Sở Y tế Florida, vào năm 2024, Thomas đã dàn xếp một vụ kiện về sai phạm y tế liên quan đến sự việc xảy ra vào tháng 5/2023 với số tiền 400.000 USD.

Bất chấp những cáo buộc, Thomas chưa bao giờ bị yêu cầu từ chức, cũng như chưa từng bị hạn chế hoặc thu hồi bất kỳ đặc quyền nào với tư cách là nhân viên y tế trong vòng 10 năm qua.

