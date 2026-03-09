Bác sĩ gợi ý 5 loại gia vị nhà bếp giúp 'dọn dẹp' đường máu hiệu quả

Thay vì chỉ ăn rau luộc kiêng khem khắt khe, người có chỉ số mỡ máu cao có thể bổ sung tỏi, me rừng, quế, thì là đen và cỏ cà ri vào thực đơn hàng ngày để ức chế tổng hợp cholesterol tự nhiên.

Trong bài viết mới đây trên Facebook cá nhân, chuyên gia dinh dưỡng Đài Loan Tsang Kin-ming khuyên người bệnh tận dụng 5 loại gia vị quen thuộc để làm sạch mạch máu. Đứng đầu danh sách là tỏi nhờ hàm lượng allicin dồi dào, giúp giảm 13-20 mg/dL cholesterol tổng và 7-16 mg/dL cholesterol xấu (LDL-C). Ông Tsang khuyến nghị mọi người ăn 1-6 tép tỏi tươi (tương đương 300-2000 mg bột tỏi) mỗi ngày qua các món xào hoặc canh. Kế đến, me rừng (Amla) cung cấp lượng lớn polyphenol, cản trở ruột hấp thụ mỡ với liều dùng 1-2 quả tươi hoặc 1,5-12 gram bột khô hằng ngày.

Gia vị tỏi. Ảnh minh họa: Engoo

Quế đóng vai trò kích hoạt quá trình trao đổi chất lipid, đặc biệt hữu ích cho bệnh nhân mắc hội chứng chuyển hóa. Người dùng chỉ cần rắc 1/4 đến 1 thìa cà phê bột quế (500-2000 mg) vào yến mạch hoặc đồ uống mỗi sáng. Hạt thì là đen mang lại hiệu quả giảm 9-35 mg/dL LDL-C nhờ hợp chất thymoquinone ngăn ruột hấp thụ cholesterol. Mọi người dễ dàng rắc 0,5-3 gram hạt này lên bánh mì hoặc salad để thưởng thức. Cuối cùng, cỏ cà ri (Fenugreek) chứa nhiều chất xơ hòa tan, kích thích cơ thể tiêu thụ chất béo và hạ 29 mg/dL LDL-C. Tuy nhiên, chuyên gia lưu ý mức liều hiệu quả cần tới 5-50 gram hạt mỗi ngày, do đó người dân có thể dùng thêm thực phẩm chức năng chuyên biệt theo hướng dẫn y khoa.

Dù đánh giá cao các nguyên liệu tự nhiên, bác sĩ Tsang Kin-ming đề ra ba nguyên tắc sử dụng bắt buộc. Người bệnh cần cẩn trọng tương tác thuốc, đặc biệt khi dùng tỏi và cỏ cà ri liều cao cùng thuốc chống đông máu hoặc hạ đường huyết. Bệnh nhân tuyệt đối không tự ý bỏ thuốc điều trị chuyên khoa do liệu pháp ăn uống chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Ông cũng khuyên mọi người ưu tiên thực phẩm nguyên bản như tỏi tươi hoặc hạt tự xay nhằm lấy tối đa dưỡng chất.

Gan sản xuất phần lớn lượng cholesterol cấu tạo nên tế bào, mật và hormone, phần còn lại đến từ thực phẩm gốc động vật. Bình thường, cơ thể sở hữu cơ chế tự điều tiết để cân bằng chất béo này. Khi con người ăn nhiều thực phẩm chứa cholesterol, gan tự động giảm sản xuất và ngược lại. Ở những người hỏng cơ chế này, nồng độ mỡ máu sẽ tăng vọt, đòi hỏi họ phải kiểm soát chặt chẽ chế độ ăn uống. Để bảo vệ tim mạch, người trưởng thành cần duy trì cholesterol xấu (LDL-C) dưới 3,4 mmol/L và nâng cholesterol tốt (HDL-C) lên trên 1,0 mmol/L.

Vỏ quế. Ảnh: Britannica

Bình Minh (Theo Sing Tao Headline)