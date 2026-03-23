Bác sĩ chỉ ra thói quen đơn giản giúp đảo ngược lão hóa

Giới y khoa khẳng định duy trì lối sống năng động, đặc biệt là thói quen đi bộ mỗi ngày, mang lại hiệu quả kéo dài tuổi thọ vượt trội hơn mọi phương pháp chăm sóc sức khỏe khác.

Nghiên cứu mang tính bước ngoặt năm 2025 theo dõi hơn 4.300 người trưởng thành suốt 37 năm chỉ ra rằng nhóm người thường xuyên vận động giảm đến 45% nguy cơ mắc hội chứng sa sút trí tuệ (bao gồm cả Alzheimer). Trước đó, phân tích khoa học năm 2023 công bố trên JAMA Network Open cũng chứng minh những người đi bộ từ 8.800 đến 10.000 bước mỗi ngày giảm 36% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân. Các bác sĩ đánh giá đây là mức độ vận động lý tưởng để tạo ra bước đột phá cho tuổi thọ, dù lợi ích bảo vệ sức khỏe đã bắt đầu xuất hiện ngay từ mốc 2.600 bước, tương đương 20 phút đi bộ.

Đi bộ thường xuyên là một hình thức tập luyện vừa phải mạnh mẽ, giúp kéo dài tuổi thọ. Ảnh: Nguyễn Đông

Tiến sĩ Dawn Mussallem, Giám đốc y tế tại Fountain Life và tư vấn viên của Mayo Clinic, nhận định hoạt động thể chất thay đổi hoàn toàn bản chất sinh học của con người. Vận động thường xuyên không chỉ đốt cháy calo mà còn trực tiếp tăng cường sức mạnh hệ tim mạch, hạ huyết áp và duy trì chức năng nội mạc mạch máu. Nó báo hiệu cho cơ thể liên tục thích nghi và gia tăng sức chịu đựng trước các bệnh lý mạn tính.

Ở cấp độ tế bào, việc tập thể dục giúp tăng hiệu suất của ty thể, đảm bảo khả năng sản xuất năng lượng khi cơ thể già đi. Bác sĩ nội khoa Natalia Sadowski và tiến sĩ Jennifer Timmons giải thích thêm rằng thói quen đi bộ kích hoạt enzyme telomerase hoạt động mạnh mẽ. Loại enzyme này có nhiệm vụ bảo vệ và duy trì độ dài của các telomere (đoạn đầu mút nhiễm sắc thể), từ đó trực tiếp ngăn chặn quá trình tổn thương và lão hóa DNA.

Nhằm biến vận động thành thói quen bền vững trong nhiều thập kỷ, giới chuyên gia khuyến nghị người dân lồng ghép các bài tập nhẹ nhàng vào nhịp sống bận rộn. Bác sĩ Timmons đề xuất phương pháp "ăn vặt thể lực", như thực hiện 10 nhịp ngồi xổm (squat) sau mỗi giờ làm việc tại bàn. Ngoài ra, việc duy trì thói quen đi bộ sau bữa ăn giúp cơ thể hạ đường huyết nhanh chóng, quản lý lượng glucose hiệu quả, đồng thời tạo ra hiệu ứng domino tích cực thúc đẩy mọi người lựa chọn lối sống lành mạnh hơn mỗi ngày.

Mỹ Ý (Theo Parade)