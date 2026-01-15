Bác sĩ cảnh báo 'sốc nhiệt' khi tắm vòi hoa sen mùa đông

Sự kết hợp giữa không khí lạnh, nước nóng và thay đổi tư thế khi tắm vòi hoa sen là “bộ ba nguy hiểm” đối với mạch máu, tim, nguy hại sức khỏe.

Vào mùa đông, nhiều người có thói quen đứng tắm lâu dưới vòi hoa sen để thư giãn và xua tan cái lạnh. Tuy nhiên, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, cảnh báo nhiều mối nguy hiểm, đặc biệt với người cao tuổi, người mắc bệnh tim mạch hoặc huyết áp cao.

"Chỉ một thay đổi nhiệt độ đột ngột cũng có thể khiến cơ thể rơi vào sốc lạnh hoặc sốc nhiệt gây ngất xỉu, thậm chí đột tử", bác sĩ nói.

Theo bác sĩ, thời điểm bước vào phòng tắm mùa đông là lúc cơ thể dễ chịu tác động đột ngột nhất. Khi cởi quần áo, hơi lạnh có thể khiến mạch máu co lại và huyết áp tăng. Nước nóng đột ngột chảy xuống cơ thể, mạch máu lại giãn ra nhanh chóng khiến huyết áp tụt mạnh, tim và mạch máu phải chống chịu nhiều áp lực trong vài giây ngắn ngủi. Lúc này, việc đứng lâu, cúi người hay đổi tư thế đột ngột khi tắm vòi hoa sen cũng làm lượng máu trở về tim thay đổi. Một số người có thể cảm thấy choáng váng, mắt tối sầm, tim đập nhanh hoặc đau tức ngực dẫn đến ngất xỉu, té ngã...

Do đó, sự kết hợp giữa không khí lạnh, nước nóng và thay đổi tư thế chính là "bộ ba nguy hiểm" đối với mạch máu và tim, có thể làm khởi phát cơn thiếu máu cơ tim hoặc rối loạn nhịp cấp tính, nguyên nhân hàng đầu dẫn đến đột tử trong khi tắm.

Nếu cảm thấy chóng mặt, hoa mắt, đau tức ngực, tim đập loạn, buồn nôn hoặc ra mồ hôi lạnh khi đang tắm, người bệnh cần tắt ngay vòi nước, ngồi hoặc nằm xuống, kê chân cao và gọi người hỗ trợ. Không cố gượng tắm tiếp vì có thể khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn. Thông thường, các triệu chứng biến mất nhanh, song bạn vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra tim mạch và huyết áp để xác định nguyên nhân.

Trường hợp phát hiện người thân bất tỉnh trong phòng tắm, cần gọi cấp cứu ngay nếu họ không đáp ứng. Nếu nạn nhân nằm trong bồn đầy nước, hãy xả hết nước trước khi di chuyển để giảm nguy cơ ngạt. Đắp khăn hoặc quần áo khô giúp hạn chế hạ thân nhiệt thêm. Chỉ nên di chuyển nạn nhân khi thực sự cần thiết, chẳng hạn đường thở bị cản trở. Nếu người đó ngừng thở hoặc không bắt được mạch, bạn có thể tiến hành ép tim ngoài lồng ngực, hồi sinh tim phổi (CPR) trong thời gian chờ cấp cứu đến.

Mọi người nên cẩn trọng khi tắm vào mùa lạnh, tránh nguy cơ đột quỵ, đột tử. Ảnh: Plumbingconcepts

Bác sĩ khuyên mọi người giữ phòng tắm kín gió, đủ ấm, có thể sử dụng đèn sưởi hoặc máy sưởi nhẹ trước khi tắm. Không vội bật nước nóng tối đa; nên chọn nước ở mức 37–40°C, vừa phải để cơ thể dễ thích nghi. Làm ấm người trước bằng cách rửa tay chân hoặc xối nhẹ nước ấm từ chân lên trên. Hạn chế tắm quá lâu, đặc biệt đối với người cao tuổi hoặc có bệnh nền.

Nếu tắm một mình, nên đóng cửa nhưng không khóa, để phòng khi xảy ra sự cố có thể được hỗ trợ nhanh chóng. Người cao tuổi, người có tiền sử bệnh tim mạch, cao huyết áp, đái tháo đường cần đặc biệt cẩn trọng.

Không tắm khi quá đói hay quá no, khi say rượu hay mệt mỏi hoặc vừa ngủ dậy. Không nên tắm ở khu vực quá lạnh, thoáng gió. Nếu bắt buộc phải tắm muộn, nên tắm trong một môi trường an toàn.

Thùy An