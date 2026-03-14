Bắc Ninh sắp mở bán loạt nhà xã hội giá dưới 22 triệu đồng một m2

Hơn 900 căn nhà xã hội tại phường Tiền Phong vừa được duyệt đầu tư với giá dự kiến dưới 22 triệu một m2.

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư Khu nhà xã hội số 1, phân khu số 3 phường Tiền Phong. Chủ đầu tư là liên danh Đại Nam Holdings và Điện Biên Invest.

Dự án có quy mô sử dụng đất hơn 4,5 ha gồm khu nhà ở xã hội cao 18 tầng. Nguồn cung gồm 941 căn hộ có diện tích 50-70 m2. Một số tiện ích như khu đỗ xe, nhà trẻ, nhà sinh hoạt chung được bố trí ở tầng 2 và 3.

Dự án còn có một tòa chung cư thương mại cao 29 tầng, một hầm với khoảng 340 căn hộ diện tích 70-90 m2. Quy mô dân số khoảng 2.200 người.

Tổng vốn đầu tư dự án hơn 1.800 tỷ đồng, thời gian triển khai dự án trong vòng 48 tháng.

UBND tỉnh yêu cầu liên danh nhà đầu tư thực hiện đúng cam kết về giá bán tối đa 22 triệu đồng một m2 đồng thời nghiên cứu giải pháp quản lý chi phí, áp dụng công nghệ để tiếp tục giảm giá thành sản phẩm.

Bắc Ninh là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về kết quả phát triển nhà ở xã hội. Năm ngoái, tỉnh hoàn thành gần 20.000 căn, chiếm khoảng 20% tổng nguồn cung cả nước. Năm nay, tỉnh được giao chỉ tiêu 19.000 căn, cao hơn cả Hà Nội song tỉnh đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thành trên 20.000 căn.

Mới đây, Sở Xây dựng tỉnh công bố mở bán 19 căn nhà xã hội tại Khu công nghiệp thị trấn Hồ (nay là phường Thuận Thành) của Tập đoàn Lan Hưng. Với giá bán 12,4-12,9 triệu đồng một m2, tổng giá trị một căn dao động 400-900 triệu đồng.

