Bắc Ninh đề xuất mở rộng cao tốc Hà Nội - Bắc Giang lên 6 làn xe

Tỉnh Bắc Ninh đề nghị Bộ Xây dựng xem xét phương án mở rộng cao tốc Hà Nội - Bắc Giang lên 6 làn xe, bởi đây là giải pháp phù hợp với giai đoạn hiện nay.

Sáng 9/1, đoàn công tác Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Lê Anh Tuấn làm Trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh Bắc Ninh để bàn phương án mở rộng tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, ủng hộ phương án triển khai tuyến đường theo hướng 6 làn xe. Về lâu dài, quy hoạch sẽ hướng tới 8 làn xe, nên có thể thực hiện ở các giai đoạn tiếp theo. Tỉnh sẽ tính toán làm đường song hành cùng tuyến cao tốc.

Thứ trưởng Xây dựng cho biết sẽ nghiên cứu đề xuất của tỉnh Bắc Ninh về phương án 6 làn xe trong giai đoạn đầu và cơ chế thu phí hở (xe trả phí trên cả tuyến) khi UBND tỉnh là cơ quan nhà nước có thẩm quyền dự án.

Riêng đoạn từ Ninh Hiệp đến cầu Phù Đổng, Bộ sẽ làm việc với Hà Nội để triển khai.

Đoạn cao tốc Hà Nội - Bắc Giang hiện nay dài 46 km. Ảnh: Google Maps

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đề nghị tỉnh Bắc Ninh định hướng quy hoạch đồng bộ, thống nhất để trong tương lai có thể áp dụng thu phí kín (trả phí theo số km) và hoàn thiện tuyến đường 8 làn xe đối với cao tốc Hà Nội - Bắc Giang. Ông yêu cầu nhà đầu tư tiếp tục rà soát đường song hành, vận hành xe thô sơ hợp lý trong quá trình hoàn thiện tuyến.

Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - Lạng Sơn dài 153 km, 6-8 làn xe.

Trên tuyến này có ba đoạn gồm đoạn từ cầu Phủ Đổng (Hà Nội) - Bắc Giang dài 46 km, được quy hoạch mở rộng 8 làn xe. Đoạn cao tốc Bắc Giang - Chi Lăng (Lạng Sơn) dài 64 km đã khai thác với quy mô 4 làn xe, được quy hoạch 6 làn xe. Đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng (Lạng Sơn) dài 43 km đang xây dựng 4 làn xe, dự kiến thông tuyến cuối năm nay.

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang theo hình thức BOT có tổng mức đầu tư hơn 4.100 tỷ đồng, đưa vào khai thác từ tháng 4/2016, thu phí 21 năm. Tuyến đường dài hơn 46 km, thiết kế tiêu chuẩn đường cao tốc, quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 33-34 m, vận tốc khai thác 100 km/h.

Lưu lượng xe qua trạm thu phí hiện đạt khoảng 53.500 lượt/ngày đêm. Trong khi đó, theo phương án tài chính, khả năng đáp ứng tối đa là 46.000 lượt. Lưu lượng phương tiện tăng khoảng 11% mỗi năm nên tuyến đường quá tải, thường xuyên ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, cần thiết phải mở rộng.

Anh Duy