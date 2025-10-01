Âm nhạc truyền cảm hứng

MV Bắc Bling phát hành từ tháng 3, do Tuấn Cry sáng tác. Sản phẩm kết hợp chất liệu dân ca Bắc Ninh như quan họ, hát văn, nhạc cụ truyền thống (sáo, đàn nguyệt, đàn nhị) cùng phong cách hip hop, điện tử, tạo bản phối vừa giữ hồn cốt dân gian, vừa mang hơi thở đương đại.



Êkíp đầu tư mạnh về hình ảnh. MV do Nhu Đặng đạo diễn, tái hiện không gian văn hóa Kinh Bắc qua cảnh làng quê, lễ hội, đình đền, áo tứ thân, góp phần tôn vinh giá trị di sản Bắc Ninh - cái nôi của dân ca quan họ.

Màn góp giọng của Xuân Hinh, Tuấn Cry và giọng ca chính Hòa Minzy tạo sự kết nối độc đáo giữa nghệ thuật truyền thống và âm nhạc đại chúng, chinh phục khán giả nhiều thế hệ.



Ngay sau khi ra mắt, Bắc Bling nhanh chóng trở thành hiện tượng âm nhạc, hút hàng chục triệu lượt xem trên các nền tảng số, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ không chỉ trong giới trẻ mà còn với công chúng yêu văn hóa dân tộc.

Ca khúc được đánh giá là sản phẩm giải trí và cầu nối quảng bá di sản văn hóa Bắc Ninh lẫn âm nhạc Việt ra thế giới.